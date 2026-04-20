Nueva ordenanza
Barcelona empieza hoy a multar con hasta 100€ por aparcar motos en aceras en Sants: estas son las zonas más vigiladas
La Guardia Urbana inicia una campaña sancionadora tras recibir numerosas quejas vecinales en zonas concretas del distrito
Más de 11.000 multas en el primer mes de la nueva ordenanza de circulación en Barcelona
Los barceloneses emiten 3.000 quejas al Ayuntamiento por motos aparcadas en la acera en nueve meses
Desde este lunes, 20 de abril, aparcar mal la moto en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona tendrá consecuencias económicas. La Guardia Urbana ha comenzado a imponer multas de hasta 100 euros en los barrios de Sants, Hostafrancs y la Bordeta, donde se han recibido varias quejas vecinales por motos estacionadas en las aceras que dificultan el paso de los peatones.
La campaña empezó el pasado lunes 13 de abril con una primera fase informativa en la que, según el consistorio, se desplegaron informadores en la vía pública para avisar a los conductores y repartir material informativo en porterías y en las propias motos. Esta semana, no obstante, ha pasado a la fase sancionadora.
Zonas con más quejas vecinales
La campaña se centra en las siguientes calles y plazas, donde el ayuntamiento afirma que se han detectado más incidencias: Mercat de Sants, la plaza de la Farga, la plaza de Osca, las calles de Olzinelles, del Consell de Cent, del Rector Triadó y de Melcior de Palau.
Además, el ayuntamiento ya ha anunciado que esta campaña se extenderá próximamente a otros barrios del distrito como el Poble-sec y la Marina.
Motivos de sanción e importes
Con la entrada en vigor de esta segunda fase, estas son las multas previstas:
Sanciones de 50 euros:
- Por aparcar en aceras de menos de 3 metros de ancho, o de menos de 6 metros si la moto no está en paralelo a la calzada.
- Por obstaculizar el acceso a contenedores de basura.
Sanciones de 100 euros:
- Por aparcar en aceras de acceso a escuelas y hospitales.
- Por estacionar en pasos de peatones.
- Por ocupar carriles bici o espacios junto a aparcamientos de bicicletas.
Nueva ordenanza de circulación
Desde el ayuntamiento informan que esta campaña se apoya en la nueva Ordenanza de circulación, vigente desde el pasado mes de febrero, que prohíbe explícitamente estacionar motos en aceras de entornos escolares y sanitarios y establece un régimen sancionador más claro, que también afecta a patinetes eléctricos y bicicletas.
Asimismo, desde el consistorio subrayan que esta actuación también forma parte del Pla Endreça municipal, y recuerdan que las aceras deben reservarse "a los más vulnerables y numerosos", es decir, los peatones.
Como medida complementaria, el consistorio señala que en los últimos años se han habilitado unas 2.500 plazas de aparcamiento para motos en la calzada en toda la ciudad.
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