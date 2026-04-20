Barcelona construirá un carril bici en Travessera de les Corts con 'alfombra roja' para giros y zona de espera en semáforos

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto ejecutivo para dar continuidad al carril bici de Travessera de les Corts que en abril de 2024 se estrenó entre Gran Via de Carles III i el carrer de Joan Güell, y que se prolongará otros 485 metros más hasta la calle Numància.

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El carril mantendrá la misma configuración que en el tramo ya en funcionamiento: será bidireccional y se ubicará en el lado mar de la calzada, segregado del tráfico. Pero su prolongación introducirá dos medidas para marcar la prioridad de la bici. Por una parte, incluirá Zonas Avanzadas para Bicicletas en los semáforos (conocidas técnicamente como bike-box), que permiten que los ciclistas se sitúen por delante de los vehículos motorizados mientras esperan el semáforo en verde, dándoles prioridad y mayor visibilidad al arrancar.

Alfombra roja

El carril bici también incorporará en los cruces conflictivos, como los de las calles Vallespir o Numància, una alfombra roja pintada sobre el asfalto para reforzar la visibilidad y la prioridad de los ciclistas.

La circulación por el carril bici da prioridad de paso a las bicicletas con respecto a los vehículos de motor, también cuando éstos realizan en las calzadas maniobras de giro a derecha e izquierda y cortan el sentido de la marcha del ciclista. La realidad es que, en este marco, la configuración urbana puede resultar determinante para garantizar el cumplimiento de la normativa y también la seguridad de los ciclistas. En algunas intersecciones, la alfombra roja marca esta preferencia de paso. Concretamente, en el nuevo proyecto, en el giro desde el carril vertical de Numància hacia la Travessera de les Corts, el Bikebox preparará la salida y la alfombra roja protegerá el recorrido del giro, permitiendo que la bicicleta conecte ambos ejes sin quedar atrapada entre el tráfico motorizado.

Carril de 2,70 metros

El nuevo carril bici será de 2,70 metros, a lo que se sumará una franja de separación de 0,50 metros respecto al carril de circulación de vehículos a motor. Como elementos ya habituales de seguridad, el proyecto prevé instalar piezas de caucho reciclado con elementos reflectantes para segregar el carril y la colocación de pilones flexibles de color granate con bandas reflectantes. A lo largo del recorrido se instalarán 21 nuevos aparcamientos para bicicletas, del tipo U invertida.

BIMSA se encarga de gestionar el proyecto, cuyo presupuesto de ejecución es de 386.000 euros, y que se encuentra en información pública hasta el 1 de junio. Una vez superados todos los trámites, se prevé que las obras de este nuevo carril duren dos meses.