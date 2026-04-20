MAPA | Los alquileres suben en 24 de los 36 municipios del área de Barcelona desde la regulación de precios

El precio de los alquileres es todavía —y lo seguirá siendo— un auténtico dolor de cabeza para buena parte de los residentes de Barcelona y su conurbación. Los últimos datos del Institut Català del Sòl (Incasòl) reflejan que los precios de los arrendamientos metropolitanos han moderado su escalada, pero, a su vez, han vuelto a registrar cifras récord. Un total de 24 localidades de las 36 que integran el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) experimentaron así un aumento de los alquileres en el último trimestre de 2025 respecto al primer trimestre de 2024, momento en el que Catalunya empezó a aplicar la regulación de los precios de los contratos. Por contra, otras diez urbes, incluida Barcelona, sufrieron caídas y, otras dos —el Papiol y Torrelles de Llobregat— no registraron suficientes contratos como para incluirse en la estadística.

El precio medio del conjunto de los alquileres firmados entre octubre y diciembre del año pasado en los 36 municipios ascendió así hasta los 1.099,88 euros de media al mes, una cifra que supone un aumento del 0,83% respecto al tercer trimestre de 2025. Si se amplía un poco más la mirada, en el ámbito funcional metropolitano de la capital catalana —que se compone de las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental— el precio medio de los arrendamientos en el cuarto trimestre de 2025 fue de 1.027,97 euros al mes de media, números que muestran un crecimiento del 1,07% respecto al trimestre anterior y del 2,43% respecto al inicio del control de precios en las zonas tensionadas. Una tendencia muy similar a la experimentada en el conjunto de Catalunya, donde los alquiles han subido hasta los 884,19 euros de media.

Eso sí, los aumentos en los arrendamientos todavía quedan por debajo del crecimiento que ha vivido en este mismo periodo el Índice de Precios de Consumo (IPC) en el conjunto de Catalunya (del 4,1%) entre marzo del 2024 y diciembre del 2025). Además, pese a sufrir un nuevo aumento intertrimestral, éste ha sido más contenido al que hubo entre el segundo y el tercer trimestre de 2025 en las localidades del AMB (del 2,48%) y en el ámbito metropolitano (2,82%).

Mapa con el precio de los alquileres en los municipios del AMB Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Entidades por el derecho al acceso a la vivienda reclaman desde hace meses una revisión del índice de referencia de los alquileres de viviendas para rebajar su precio. Plataformas como el Sindicat de Llogateres insisten en que, más allá de la contención de los aumentos que han experimentado los arrendamientos, son necesarias nuevas medidas para reducir el coste del alquiler, además de inspecciones para evitar que haya propietarios que se salten las normas aprobadas.

La sociedad metropolitana y catalana afrontan así el doble reto de dar respuesta a la accesibilidad de la vivienda en un contexto de crecimiento demográfico y falta de oferta, además de los precios de la misma. Para el primero, teniendo en cuenta las previsiones de aumento de población, la Barcelona metropolitana se marca ahora duplicar la vivienda planificada y densificar la segunda corona en los próximos 25 años. Un reto ya de por sí titánico que, de primeras, supone más que doblar la cantidad de viviendas construidas cada año en esta área, además de buscar fórmulas para que un porcentaje suficiente de estas tengan algún tipo de protección y sean alquileres asequibles.

En cualquier caso, las nuevas viviendas tardarán años en ser una realidad y, en buena parte de los municipios más tensionados, el suelo disponible para construir es, cuanto menos, escaso, por lo que expertos y entidades reclaman otras medidas. Entre ellas está ampliar el porcentaje de vivienda pública, poner freno a las "compras especulativas" o al aumento de pisos turísticos y de alquileres por habitaciones o de temporada, una fórmula usada en ocasiones para esquivar las limitaciones aplicadas en estas localidades al ser declaradas zonas tensionadas y que la propia Generalitat se ha propuesto combatir tras aprobar en diciembre que estos modelos queden dentro de la regulación de precios. De hecho, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacado que "desde el inicio de la contención de rentas, es el primer trimestre con reducción" de los contratos de temporada, mientras que han aumentado los arrendamientos de alquiler habitual.

12 ciudades por encima de los 1.000 euros al mes

Los últimos datos del Incasòl señalan que hay un total de 12 localidades metropolitanas que superan los 1.000 euros de mes de media. El podio se lo llevan Sant Just Desvern (1.537,71), Sant Cugat del Vallès (1.528,06) y Esplugues de Llobregat (1.289,17). A estas le siguen: Tiana (1.239,76 euros al mes), Castelldefels (1.228,26), Sant Climent de Llobregat (1.183,83), Begues (1.164,80), Barcelona (1.160,99), Sant Joan Despí (1.153,49), Gavà (1.114,35), Montgat (1.027,77) y Badalona (1.014,10).

Es la primera vez en toda la serie histórica que los precios de los arrendamientos en Badalona, una ciudad cuyo frente marítimo ha ganado atractivo con los años y que recientemente ha sumado promociones de alto valor en la zona del Gorg, superan los 1.000 euros al mes. En una década, los precios de los alquileres en este municipio han pasado de los 570,70 euros en el último trimestre de 2015 a los actuales 1.014,10, lo que implica un aumento del 77,7% en diez años.

En el marco contrario, los municipios con alquileres más bajos a finales del 2025 fueron Badia del Vallès (496,23) y Santa Coloma de Gramenet (725,25).