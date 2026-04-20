Albiol anuncia la apertura en 2027 del primer comedor social municipal de Badalona tras meses de críticas por la gestión política del sinhogarismo

Tras meses de incertidumbre, el Ayuntamiento de Badalona ha dado a conocer la localización del primer comedor social municipal de la ciudad. Estará situado en el número 341 de la calle Alfons XIII (en el barrio de Sant Roc) y dará servicio a 32 personas en dos turnos de comidas, los 365 días del año, según ha explicado este lunes por la mañana el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol: "Hacer un comedor social municipal no es una cuestión de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común y sensibilidad social", ha declarado el edil popular.

Pese a que desde hace tiempo el gobierno de Albiol ya explicaba que estaba buscando un lugar en la ciudad para instalar el comedor, el primer anuncio oficial no llegó hasta finales del mes de marzo. Albiol aprovechó la realización de un Pleno municipal extraordinario sobre pobreza y sinhogarismo, al hilo de las muertes de personas que duermen en la calle en la ciudad, para dar a conocer los primeros detalles de la iniciativa. Lo hizo blandiendo la extensa documentación del proyecto, justo cuando se debatía uno de los puntos del orden del día, el que precisamente pedía la creación del comedor social en la ciudad.

Durante aquel Pleno, el alcalde aseguró que el centro sería "100% municipal". Este lunes, ha detallado que no será el propio Ayuntamiento quien gestionará el comedor, sino que de ello se encargará "alguna entidad social", mediante algún tipo de fórmula que no ha sido detallada por el alcalde. También era sabido, por ejemplo, que el servicio se ubicará en un local de dos plantas y que dispondrá de una superficie total de 262 m² útiles, "concebidos para garantizar un servicio funcional y adaptado a las necesidades de los usuarios". El presupuesto aproximado del comedor es de 300.000 euros y el gobierno de Albiol ha indicado que el número de plazas proyectado responde a la intención de "no crear un problema de aglomeraciones que afecte a los vecinos del entorno".

Para los vecinos de Badalona

El comedor social "será para los vecinos de Badalona que los servicios sociales deriven", ha asegurado Albiol. Es decir, deberán ser personas empadronadas en la ciudad de Badalona y que estén siguiendo el circuito marcado por los servicios sociales municipales, que hayan demostrado estar en situación de vulnerabilidad: "Los vecinos que no puedan poner un plato en la mesa", ha ejemplificado la concejala de Servicios Sociales, Maria del Carmen Expósito.

Entre las novedades presentadas este lunes, destaca el hecho que el recurso servirá también, de manera estable, para dar refugio "a aquellas personas que viven en la calle y que, por ejemplo, en episodios de frío (o si hay alguna urgencia de otro tipo) necesiten un espacio de acogida". Esta problemática fue motivo de debate local en el último invierno, cuando la activación de la operación frío por parte del gobierno municipal despertó las críticas de la oposición, que señalaron la falta de recursos en la primera noche, así como otras deficiencias en el servicio.

Preguntado al respecto, el gobierno municipal no ha indicado cuántas personas cabrían durmiendo en el recinto, pero sí ha mencionado que si en la última operación frío "apenas 10 personas utilizaron el servicio" como máximo en una sola noche, ese número de personas podrían acogerse sin problemas en el nuevo recurso. "Hasta ahora, en estos casos se abría un pabellón o un centro cívico, eso forma parte del cutrerío que esta ciudad ha tenido durante años, porque no se puede ir improvisando y siendo imaginativo en estas situaciones", ha lamentado Albiol.

Críticas por la gestión del sinhogarismo

La primera planta del recurso albergará la cocina, un espacio de descanso y el comedor. La segunda, un espacio para actividades o gestiones para los usuarios, con una sala de ordenadores, anexa al mencionado espacio polivalente que se dispondrá para los episodios de frío. Según el calendario proyectado por el alcalde, el proyecto se aprobará definitivamente durante la primera quincena del mes de junio, momento a partir del cual se podrá licitar. Las obras están previstas para principios de otoño y durarán entre cuatro y seis meses. "Durante el primer trimestre de 2027 el comedor social estará en funcionamiento", ha previsto el edil.

Sin embargo, el tenso clima político al hilo de la gestión del sinhogarismo en la ciudad empezó antes de la última operación frío. El anuncio del cierre de Can Bofí Vell, el único albergue municipal para personas 'sintecho' en la ciudad, puso en alarma a las entidades sociales locales, y la preocupación estalló con la desocupación de centenares de migrantes que malvivían en el antiguo instituto B9, en diciembre de 2025, y la posterior gestión de los desalojados. "En los últimos meses, hemos tenido que aguantar lecciones de casi todo el mundo", ha asegurado Albiol. "Las políticas sociales se pueden hacer o hablando y diciendo lo que hay que hacer cuando no se gobierna o hablando con los hechos, que es lo que hace el gobierno de Badalona en estos momentos", ha señalado el edil popular al respecto de esas reclamaciones.

Si bien el recurso anunciado este lunes no sustituye a Can Bofí Vell, Albiol ha insistido en que el gobierno municipal sigue buscando una alternativa, que en todo caso no seguiría el mismo modelo asistencial, sino que respondería a estancias más temporales: "Dijimos que buscaríamos esa alternativa y lo estamos haciendo, para tirarlo adelante en este mandato como nos comprometimos".