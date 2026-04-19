El Park Güell licita el proyecto de renovación de todos sus pavimentos, que se ejecutará en 2027

El Park Güell renovará en 2027 todos los pavimentos del ámbito regulado de la instalación ideada por Antoni Gaudí, para lo que abrió en enero un proceso de licitación de los servicios de redacción del proyecto básico y ejecutivo y la dirección de obra de la renovación. La remodelación se hará sin alterar el funcionamiento del parque y son cinco las empresas que optan al contrato.

La licitación abierta por Barcelona de Serveis Municipals (BSM), la empresa municipal que gestiona el Park Güell, está ahora en la fase de evaluación de las propuestas registradas, que aspiran a un encargo con un presupuesto de 295.000 euros por el cual el ganador tendrá que prever todo el proceso, de los estudios previos al cierre final de la obra. En concreto, lo que se reclama en la licitación actual incluye la redacción del proyecto básico, la redacción del proyecto ejecutivo, la dirección de obra, la dirección de ejecución de la obra y la coordinación de seguridad y salud.

Los aspirantes

Una vez se haya completado toda esta labor, cuando el proyecto ejecutivo esté aprobado, se tendrá que abrir un nuevo proceso de licitación para determinar a quién corresponde la ejecución de las obras. Una licitación prevista para el primer trimestre de 2027.

El contrato que se licita está previsto para renovar todos los pavimentos actuales con criterios patrimoniales, sostenibles y de durabilidad. Cinco empresas se han presentado a la licitación: Ravetllat Arquitectura, Feu Godoy Arquitectes, Caas Arquitectes, Gallego ARQ y Jordi Portal Liaño.

Más duración

Los pavimentos actuales serán reemplazados por otros del mismo tipo pero con mayor durabilidad. Durante los trabajos, se aprovechará para renovar las instalaciones subterráneas cuando sea necesario y también se crearán nuevos espacios de sombra y se mejorarán juegos infantiles y zonas de descanso.

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El Park Güell celebra este año el centenario de su inauguración como parque público, para lo que ha programado una serie de actos. En abril, Abacus ganó el concurso para organizar las actividades y talleres programados con motivo del centenario. La celebración también contemplaba una cena organizada por el Ayuntamiento de Barcelona el 26 de abril. Entidades vecinales, críticas con el funcionamiento del parque y la aglomeración turística, cargaron contra la cita y anunciaron una cena alternativa. Finalmente, el consistorio anuló la cena prevista para el 26 de abril.