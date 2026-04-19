Sucesos
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Barcelona
Alrededor de las 22.28 se recibió un aviso en el que se informaba de una pelea en la vía pública en el barrio de Horta-Guinardó de Barcelona
Ajuste de cuentas en Diagonal Mar: un herido crítico tras recibir varios disparos a quemarropa
Agencias
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La División de Investigación Criminal (DIC) investiga la muerte violenta de un hombre esta pasada noche en Barcelona. Alrededor de las 22.28 se recibió un aviso en el que se informaba de una pelea en la vía pública en el barrio de Horta-Guinardó de Barcelona.
Los Mossos d'Esquadra se desplazaron al lugar de los hechos y pudieron comprobar que había una persona herida de gravedad. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario donde murió. La DIC se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. El caso se encuentra bajo el secreto de las actuaciones.
- Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas
- Tim Spector, experto en microbiota: 'El café de la mañana puede cuidar la salud intestinal y el bienestar general
- Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' un pueblo deshabitado
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
- El Hospital Clínico San Carlos investiga la fabricación de un jarabe con cannabidiol para el daño cerebral en recién nacidos
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina