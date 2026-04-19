Fuego visible
Cinco dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio en una zona boscosa de Montjuïc
Cinco dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio originado en una zona "de matorrales" de Montjuïc, según ha explicado el Ajuntament de Barcelona a El Periódico. Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 17 horas.
El fuego es visible desde muchas zonas de Barcelona, y algunos usuarios ya han compartido imágenes en la red social 'X', en las que se aprecia como el viento ha arrastrado el humo por todo el litoral barcelonés.
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