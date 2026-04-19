Cinco dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio en una zona boscosa de Montjuïc

Cinco dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio originado en una zona "de matorrales" de Montjuïc, según ha explicado el Ajuntament de Barcelona a El Periódico. Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 17 horas.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la ubicación del incendio en Barcelona.

El fuego es visible desde muchas zonas de Barcelona, y algunos usuarios ya han compartido imágenes en la red social 'X', en las que se aprecia como el viento ha arrastrado el humo por todo el litoral barcelonés.