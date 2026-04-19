Dos detenidos en Barcelona por vender drogas vinculadas al chemsex desde pisos temporales

La Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hombres de 39 y 45 años acusados de traficar con drogas vinculadas al fenómeno del chemsex en la ciudad. Los arrestos se produjeron el jueves 16 de abril en los distritos del Eixample y Sants-Montjuïc, en el marco de una investigación conjunta que ha permitido intervenir una gran cantidad de drogas de síntesis y 27.825 euros en efectivo.

Según han informado ambos cuerpos policiales, los investigados se dedicaban presuntamente a la distribución de sustancias estupefacientes habitualmente asociadas a encuentros sexuales, una práctica conocida como chemsex, con la que obtenían importantes beneficios económicos. Uno de los detenidos acumulaba ya 15 detenciones policiales anteriores por tráfico de drogas.

La investigación se inició en mayo del año pasado, después de que agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la Guardia Urbana del Eixample arrestaran a un hombre al que intervinieron varias cantidades de droga. A partir de esa actuación se constituyó un equipo conjunto de investigación entre la Guardia Urbana y los Mossos, que logró localizar un punto de venta muy frecuentado en un piso del Eixample.

Las pesquisas posteriores permitieron identificar el sistema que utilizaban los sospechosos para operar. Según la policía, alquilaban viviendas de uso turístico o temporal durante pocos días —normalmente fines de semana o estancias de tres o cuatro jornadas— y desde allí distribuían las sustancias. Con este método evitaban fijar una base estable, reducían el riesgo de levantar sospechas entre los vecinos y complicaban la actuación policial.

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El operativo culminó el 16 de abril con varias entradas y registros en dos domicilios de Sarrià-Sant Gervasi y Sants-Montjuïc, además de un trastero en el Eixample. En total, los agentes intervinieron más de 233 gramos de ketamina, 53 gramos de tusi, 213 gramos de mefedrona, 250 gramos de metanfetamina, más de 17 gramos de MDMA, más de 91 gramos de pastillas de éxtasis, más de 23 gramos de cocaína, 346 gramos de cristal, cuatro litros de GHB, 19 frascos de popper, nueve dosis de LSD, cinco básculas de precisión y diverso material para la manipulación y dosificación de sustancias estupefacientes. Además, la policía decomisó 27.825 euros en efectivo. Los dos detenidos pasaron a disposición judicial el 18 de abril.