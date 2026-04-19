La Barcelona metropolitana se marca duplicar la vivienda planificada y densificar la segunda corona

Generar más vivienda en el mismo espacio. Es la máxima con la que el president Salvador Illa alienta a los alcaldes de Catalunya a "densificar" en sus municipios para dar respuesta a la galopante crisis habitacional. Especialmente a los ediles del área de Barcelona, responsables de las poblaciones limítrofes con el siempre candente foco de atracción laboral que es la capital. Mientras los primeros ediles van asumiendo el reto con condiciones, las proyecciones oficiales de crecimiento demográfico consultadas por EL PERIÓDICO ponen de manifiesto la necesidad de duplicar las viviendas contempladas en el planeamiento urbanístico vigente durante los próximos 25 años. Especialmente en la segunda corona metropolitana, donde la actual proyección de hogares queda muy por debajo de la necesaria para absorber el aumento de población previsto.

Es la conclusión a la que llegan los estudios que fundamentan al Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), la gran hoja de ruta urbanística de la región de Barcelona, ahora pendiente de su aprobación definitiva a cargo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Si hasta la fecha los planes urbanísticos preveían la construcción de 106.200 nuevas viviendas principales en el perímetro de los 36 municipios del AMB, el PDUM pasa a contemplar casi el doble, 207.500 hogares, la cuarta parte de los cuales (53.100) se atribuyen a las poblaciones del Vallès (Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà o Badia entre ellas). Es la estimación media del plan de cara al 2050, que también muestra una mínima (157.000 viviendas) y una máxima (253.000 viviendas) en función de diferentes hipótesis de crecimiento demográfico.

Visualización sobre la necesidad de viviendas en el AMB hasta 2050.

"Si no damos respuesta poco a poco a la necesidad social de la vivienda, se producirá una situación complicada a nivel de convivencia", admite Antonio Balmón, vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat. El regidor introduce la "sostenibilidad social" como criterio a sumar a la sostenibilidad ambiental para impulsar vivienda, y apela a que las ciudades puedan crecer "en vertical", aunque asegura que aún no hay concreción sobre estrategias específicas de densificación. Tanto ayuntamientos como Generalitat estudian hasta qué punto pueden forzar las costuras de los planes urbanísticos para no rebasar densidades insostenibles, y para lograrlo los alcaldes piden flexibilizar la burocracia que obliga a dilatar los procesos administrativos.

La hoja de ruta del PDUM urge sobre todo a incrementar la vivienda en la segunda corona metropolitana de Barcelona. Y pone a Sabadell como ejemplo más ilustrativo: con las viviendas previstas en el planeamiento actual (5.000), la cocapital vallesana no lograría asumir su demanda demográfica ante ninguno de sus escenarios potenciales de aquí al 2050. Ni siquiera en el más bajo, en el que necesitaría el doble (10.600) de los hogares proyectados hoy.

Un fenómeno casi idéntico ocurre en Mataró y Terrassa: si mantuvieran el planeamiento vigente (con 7.000 y 20.200 viviendas, respectivamente), tan sólo lograrían absorber su necesidad de vivienda en la hipótesis demográfica más baja, quedando sobrepasadas en todas las demás. En su escenario medio, el PDUM pronostica que el AMB gane 183.500 habitantes en las próximas dos décadas, que en la región metropolitana —sumando Vallès, Garraf y Maresme— pasarían a ser 425.000. El escenario máximo es el doble: 418.400 nuevos vecinos en el AMB y 892.000 en la región.

Visualización sobre la necesidad de viviendas en zonas de la región metropolitana hasta 2050.

Acelerar la velocidad de construcción

"Tenemos que dejar claro que densificar no significa hacer rascacielos. Muchas veces, hacer edificios de cuatro, cinco o seis plantas ya eleva sustancialmente la densidad", apunta el urbanista Ramon Gras, responsable de numerosos estudios sobre las posibilidades de construcción y densificación en el área de Barcelona. A través de un 'gemelo digital' metropolitano —ahora escalado a toda Catalunya— desarrollado por su compañía Aretian, Gras calcula que en la región metropolitana de Barcelona hay un déficit de cara a los próximos 20 años de unas 475.000 viviendas, que deberían repartirse en unas 29.000 parcelas que ya contemplan la construcción de vivienda nueva.

Carteles de venta de solares y promociones de vivienda de obra nueva en el entorno urbano entre Granollers y Les Franqueses del Vallès. / Zowy Voeten / EPC

La cifra de Gras cuadra con uno de los escenarios de crecimiento de población máximos que contempla el PDUM, el cual remarca la necesidad de contruir 457.000 viviendas entre 2025 y 2050 en esta misma región metropolitana. El dato equivale a la necesidad de construir algo más de 18.200 viviendas al año con el objetivo de dar respuesta al grave problema de accesibilidad de la vivienda que ya viven Barcelona y su conurbación, lo cual supone un aumento considerable del ritmo de construcción actual. En un área similar, los datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) reflejan que en 2024 tan solo se construyeron 8.557 viviendas, muy lejos de las cifras previas al estallido de la burbuja inmobiliaria —30.654 viviendas en 2008—.

"Las intervenciones urbanísticas que se han hecho en Catalunya han sido de mala calidad y sin estar pensadas para la ciudadanía" Ramon Gras — Urbanista

Gras lamenta que, desde 1939 y con excepciones, "el grueso de las intervenciones urbanísticas que se han hecho en Catalunya han sido de mala calidad y sin estar pensadas para el servicio de los ciudadanos". Por ello, insiste ahora en una mirada catalana y metropolitana para apostar por la densificación, más allá de otras medidas como pueden ser la eliminación de pisos turísticos: "Es un problema estructural mucho más grave". Una visión que comparte la codirectora de la Cátedra Barcelona Estudios de Vivienda, Montserrat Pareja-Eastway, quien entiende la preocupación de las administraciones de cara al crecimiento poblacional y los problemas de acceso a la vivienda, teniendo en cuenta que "la falta de oferta ya es importante". "Hay que incrementarla. Si el déficit aumenta, esto implicará mayor presión sobre los precios", señala Pareja-Eastway.

Eso sí, la también doctorada en economía aplicada por la Universitat Autònoma de Barcelona advierte sobre los riesgos de construir sin garantizar servicios a los futuros residentes y dotar a los pisos con buenas conexiones de movilidad y sectores económicos. Una reflexión con la que concurre Gras, que destaca que desde Aretian han analizado las capacidades de cada municipio, descartando ya las zonas más desconectadas para evitar replicar malas praxis de la etapa del 'boom' inmobiliario y lograr una "armonización entre lo deseable por el municipio y lo deseable por el contexto".

Vista urbana del contínuo edificado entre Granollers y Les Franqueses del Vallès. / Zowy Voeten / EPC

Es decir, que la idea es que no aparezca un edificio gigante en una zona con baja densidad para compensar, sino que la densificación sea equilibrada con el territorio. El 'gemelo digital' de Gras concluye que hay una veintena de municipios con unos niveles de densidad tan elevados que, de hecho, deberían seguir el camino opuesto y buscar fórmulas para esponjar su superficie. Es el caso de urbes como Cornellà, Castelldefels o L'Hospitalet. Este último municipio incluye en su término municipal los dos kilómetros cuadrados más densos de toda Europa. Una casuística que resuena en Salt (Gironès), donde fuentes municipales señalan la "gran densificación" que provocó el urbanismo de la década de los 60-70 en el centro, "uno de los barrios más densos de Catalunya". "Los esfuerzos en Salt se centran en esponjar y reconvertir activos inmobiliarios a manos de grandes tenedores en pisos para la gente", agregan desde el consistorio.

Visualización de parcelas disponibles para la construcción de viviendas en la región metropolitana de Barcelona.

El reto de la vivienda protegida

Si por sí mismo el reto de dotar de suficiente oferta a la región de Barcelona es ya mayúsculo, todavía hay que sumar otros elemento que complica más la ecuación. Por una parte, el Govern aspira a lograr que el 15% de las viviendas principales de Catalunya cuenten con algún tipo de protección o criterio social en la búsqueda de precios más razonables. En las áreas con mayor tensión por los precios y las dificultades de acceso a la vivienda —que incluyen al 82% de la población catalana—, los datos de la Generalitat exponen que, en 2019, sólo había un 7,35% de estas viviendas, de las cuales apenas un 1,7% estaban destinadas a alquiler social —el objetivo es que este número crezca hasta el 9%—. Cifras que apenas se han movido desde entonces.

"Hay que incrementar la oferta. Si el déficit aumenta, esto implicará mayor presión sobre los precios" Montserrat Pareja-Eastway — Codirectora de la Cátedra Barcelona Estudios de Vivienda

Los mismos estudios de la Generalitat exponen que entre 1987 y 2019 tan sólo se construyeron 135.000 viviendas protegidas en toda Catalunya —el 3,5% del parque residencial catalán—. Este panorama implica que, más allá de que las administraciones busquen fórmulas para que pisos ya construídos pasen a ser de dominio público o protegidos, las edificaciones proyectadas deben contar con proporciones de pisos a precios asequibles más elevados a los de las últimas décadas. Expertos consultados coinciden en señalar la necesidad de planificar y generar un sistema de incentivos y una política de financiación pública estable para que estos proyectos salgan lo suficientemente rentables.

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Montserrat Pareja-Eastway y otras voces de este campo remarcan también que no todo pasa por construir y que se debe apostar también por la rehabilitación de viviendas, tanto como para alargar la vida útil del parque actual como para poder reintroducir en el mercado pisos vacíos y pendientes de remodelaciones. Por su parte, Gras subraya que, más allá de la producción de vivienda nueva, Catalunya y la región metropolitana deben tener en el horizonte proyectos de regeneración urbana en zonas donde el parque de viviendas ya construido es de "mala calidad" y remarca la necesidad de "demolerlo y construir de nuevo". "El problema es muy grande", remacha el urbanista.