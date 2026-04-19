Alcaldes de la segunda corona de la Barcelona metropolitana condicionan la densificación a la mejora del transporte público

La densificación a la que se ve abocada la segunda corona de la Barcelona metropolitana para absorber la demanda de vivienda es asumida por los alcaldes con el 'pero' de acompañarla de buenas conexiones de transporte público y servicios. "Es evidente que las ciudades del Vallès Occidental, y Sabadell en particular, tienen un potencial de crecimiento en los próximos años, pero este crecimiento debe realizarse con criterio y responsabilidad. No me gusta hablar de densificar por densificar", sostiene Marta Farrés (PSC), alcaldesa de Sabadell y fundadora de la asociación de municipios Arc Metropolità de Barcelona, el lobi municipalista de la segunda corona.

Sabadell es una de las grandes ciudades catalanas que el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) cita como ejemplos de insuficiente vivienda planificada para dar respuesta a cualquiera de los potenciales escenarios demográficos de las próximas dos décadas. Casos similares son Mataró y Terrassa.

"Si es necesario, prefiero densificar en el término municipal de Mataró que construir en zona agrícola" David Bote — Alcalde de Mataró y presidente de la FMC

"Si hay una necesidad social, prefiero densificar en el término municipal de Mataró que construir en zona agrícola o forestal", asegura el alcalde de Mataró, David Bote (PSC), también presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). El edil precisa que la capital del Maresme se halla en pleno proceso de elaboración de su Plan Local de Vivienda, el instrumento urbanístico que concretará la vivienda que necesita Mataró y cómo lograrla. Eso sí, Bote garantiza que espacios agrarios como las Cinc Sènies serán intocables.

También se pronuncia sobre la "densificación" con la que el president Salvador Illa alienta a los ediles Jordi Ballart (Tot per Terrassa), alcalde de Terrassa. "Desde hace tiempo estamos por la vía de la densificación, pero en el sentido correcto del término: no se trata simplemente de construir más vivienda, sino de construir mejor ciudad", dice.

Ballart y Farrés coinciden en buscar el equilibrio entre crecimiento demográfico y bienestar ciudadano. Especialmente en materia de transporte público, incide la alcaldesa de Sabadell: "No podemos incrementar población si no dimensionamos adecuadamente equipamientos, espacio público o movilidad". Concurre con ella la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell (PSC), quien incide en que la mejora de conexiones con Barcelona es una reivindicación histórica del Vallès, como habitualmente recuerda también el alcalde de Cerdanyola del Vallès y vicepresidente de Movilidad del AMB, Carlos Cordón (PSC). El ejemplo de la actual crisis de Rodalies es paradigmático y los ediles reclaman una buena conexión con los puestos de trabajo antes de planificar la vivienda, una visión compartida por distintos expertos consultados.

"No queremos para Sant Cugat la densificación que defiende el Govern socialista de Illa" Josep Maria Vallès — Alcalde de Sant Cugat del Vallès

La nota discordante en el Vallès la pone el alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), quien señala a este diario que no quiere "crecer por crecer". "No queremos para Sant Cugat la densificación que defiende el Govern socialista de Salvador Illa. En Sant Cugat no", rubrica Vallès. "Queremos continuar siendo una ciudad verde, sostenible, amable, con escuelas y universidades, con empresas innovadoras que incorporen a nuestros jóvnees y un comercio que dé vida a la ciudad", sostiene el edil posconvergente.

"No queremos una ciudad dormitorio"

En un tono más crítico se muestra el alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz (PSC), quien se opone a la estrategia del PDUM del AMB. "Discrepamos de concentrar los crecimientos que no caben en el AMB hacia las ciudades del Arc Metropolità si esto no viene acompañado de una apuesta clara: no queremos una ciudad dormitorio y depender del trabajo del área metropolitana", afirma Ruiz.

Uno de los municipios "privilegiados" del AMB que disponen de espacio para crecer es El Prat de Llobregat, en palabras de su alcaldesa, Alba Bou (Comuns). "Densificar, sí, pero con condiciones", defiende Bou. La regidora se muestra favorable a crecer "en vertical" —con la limitación que impone la proximidad del aeropuerto— y apunta a nuevos hogares en la ciudad "más pequeños, adaptados a los nuevos modelos de familia con menos hijos".

"Densificar no puede ser la única opción que el Govern tenga sobre la mesa" Alba Bou — Alcaldesa de El Prat de Llobregat

Bou, eso sí, se suma a la insistencia de acompañar las promociones con equipamientos públicos y transporte público de calidad y define la densificación como "una herramienta más" para acceder a vivienda. "No puede ser la única opción que el Govern tenga sobre la mesa: no podemos olvidarnos del tope de precios, de la limitación de compra especulativa o de eliminar las licencias turísticas", apostilla Bou.

Noticias relacionadas

Aunque asegura que los planes territoriales "ya van induciendo" a densificar en Vilanova, el alcalde Juan Luis Ruiz admite que "no se pueden asumir más crecimientos metropolitanos, que son el gran origen del crecimiento de Vilanova, si no vienen acompañados de una mejora del transporte público con una apuesta clara por Rodalies". En Sant Adrià de Besòs, el concejal de Territori, José Antonio Gras (PSC), asegura estar de acuerdo con Illa en densificar: "No se trata de aumentar la densidad general en la ciudad, sino en redensificar zonas concretas. En Sant Adrià, aún podemos intensificar la densidad un poco en algunas zonas, por ejemplo ahora que estamos con la operación de Inditex y trabajamos en la reformulación de polígonos", concluye el regidor.