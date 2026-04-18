Una veintena de tiendas de Paseo de Gràcia "vestirán" sus escaparates con libros

Una veintena de establecimientos de marcas nacionales e internacionales del céntrico Paseo de Gràcia de Barcelona "vestirán" de libros sus escaparates con motivo de Sant Jordi, sumándose así a la fiesta del libro y de la rosa del próximo día 23, según han informado PlanetadeLibros y Grup62, que impulsan la iniciativa.

El escritor y periodista Martí Gironell y el presidente de l'Associació del Paseo de Gràcia, Lluís Sans, pasearán el próximo lunes por la céntrica vía barcelonesa para visitar los diferentes comercios participantes.

Para Lluís Sans, es "una oportunidad ilusionante poder formar parte, tan de cerca, de una de las fiestas culturales más importantes de la ciudad" y "vestir nuestros escaparates con libros es vestirlos de gala para preparar Sant Jordi, la gran fiesta de la lectura".

A su juicio, acciones de este tipo "son una gran oportunidad para vincular el comercio con la vida cultural de Barcelona y nos pueden ofrecer nuevas experiencias, atraer miradas diferentes y reforzar el vínculo con nuestros clientes desde la cultura".

Por su parte, Martí Gironell no ha escondido que los días previos a Sant Jordi y el mismo día 23 son las librerías los comercios que viven una explosión de lectores, pero le parece "muy bien que el resto de establecimientos también se quieran sumar, porque los libros y la lectura son los complementos perfectos para dar un toque de elegancia, distinción y libertad".

PlanetadeLibros y Grup62 han valorado positivamente la acogida que ha tenido su iniciativa, que confirma que "el espíritu de Sant Jordi es un fenómeno único".

Los establecimientos que se han sumado a la iniciativa son: Adidas, Carrera y Carrera, Casa ISDIN, Castañer, CATAI, Catalonia Boulevard, Circa, Claris Hotel & Spa Barcelona, Hotel Alexandra Barcelona, Curio Collection by Hilton, Hotel Casa Fuster, IKKS, Lladró, Majestic Hotel & Spa Barcelona, Mandarin Oriental Residences, Mango, ME Barcelona, Michael Kors, Òptica Florit, Saba Aparcaments, Santa Eulàlia y Xerjoff.