Rosa Valls: “Ya existe un turismo que viene a Barcelona a vivir Sant Jordi"

¿A qué se dedica?

Soy maestra florista, jueza de copas de arte floral y también trabajo para la decoración de ayuntamientos.

Es usted de familia de floristas.

De la segunda generación de floristas, la tienda tiene 50 años. Está en Molins de Rei. Empezó mi madre.

¿Usted forma a floristas?

Sí. Formo a gente que no tiene trabajo, hago certificados de profesionalidad a gente que está en paro o que busca una nueva oportunidad y que quiere mejorar su nivel como florista. Y hacen estos cursos que son del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Valls, entre flores el pasado martes. / Zowy Voeten / EPC

¿Y esto lo hace como directora de la escuela de arte floral de Mercabarna-flor?

Lo hace la Escuela Rosa Valls conjuntamente con el área de formación de Mercabarna.

¿Cuántos cursos hace al año?

De los de certificado de profesionalidad, tres. Y también monográficos de dos o tres días en localidades como Pamplona, Murcia, Mallorca. Además este año estoy preparando a profesores que dan clases de floristería. Porque no tienen el título de técnico superior, y porque solo con titulación universitaria puedes dar clases de especialización de floristería.

"La floristería no es coger cuatro flores y mira qué bonito. Hay que estudiar un oficio, estudiar técnicas de color, dibujo, escaparatismo. Estudiar cómo mantener una flor, saber de qué época del año es"

Dice usted que la floristería es algo complejo.

No es coger cuatro flores y mira qué bonito. Hay que estudiar un oficio, estudiar técnicas de color, dibujo, escaparatismo. Estudiar cómo mantener una flor, saber de qué época del año es. Qué flores van bien con otras flores. No con todas las flores se pueden hacer ramos y no se pueden hacer ramos con todas las flores.

¿Usted conoce el proceso de una rosa desde el principio al final?

Yo conozco el proceso a partir de que la cortan. Se de dónde viene, porque me interesa saberlo, para conocer las condiciones del transporte de esa flor, pero no se cómo ha subido.

¿Por lo tanto, usted se ocupa de cómo la flor acabará en manos del consumidor?

Exacto. Y para que le duren muchos más días de lo que el consumidor piensa. No es solo decorarla.

¿Qué es?

Vivirla. Mirarla, cogerla; la flor tiene su posición, su acompañamiento. Depende de adónde vaya y para quién sea tienes que hacer un ramo u otro.

Ahora en Sant Jordi compraremos muchas rosas. ¿Compraremos pocas flores el resto del año?

Sí, en Catalunya.

¿Por qué?

Porque nosotros tenemos una vida exterior. Cuando hace buen tiempo, salimos. Donde se compran más flores es en los países nórdicos, porque allí pasan muchas horas dentro de casa, y necesitan llevar la naturaleza al interior. Con todo, aquí ahora compramos más flores: antes solo se hacía para los funerales y las comuniones. Ahora también para cumpleaños, para una bienvenida. No tanto en la venta en floristería, porque hay mucha on line. Pero se consume más flor.

"Donde se compran más flores es en los países nórdicos, porque allí pasan muchas horas dentro de casa, y necesitan llevar la naturaleza al interior. Con todo, aquí ahora compramos más, poque antes solo se hacía para los funerales y las comuniones"

Se dice que la flor también se vende más por los inmigrantes y los turistas.

Es así. Nuestra escuela, Rosa Valls Formació, pone una parada en paseo de Gràcia en Sant Jordi para que los alumnos aprendan lo que es. Y siempre algún turista nos pregunta por qué tanta gente con una flor, y acaba comprando una. Y el siguiente año que viene compra la rosa de entrada. Ya existe un turismo que viene a Barcelona a vivir Sant Jordi.

Sí., preferiría que se vendieran más rosas el resto del año, pero me gusta la fiesta de Sant Jordi"

¿Es un drama que no haya apenas rosas catalanas?

Lo es, te duele el corazón. Porque antes todas las rosas que comprábamos eran todas de aquí. Hace 50 años. No se ha apostado por la mecanización, por la informatización, por la modernización de los cultivos. No se ha ayudado a modernizar las plantaciones de rosas del Maresme y han quedado obsoletas. Por eso su producción es mucho más cara y comprar fuera sale a cuenta.

Y por eso en esos terrenos del Maresme se ha apostado por otras actividades, como el inmobiliario.

En el Maresme, bastante por el inmobiliario.

¿El incremento del precio de las rosas en un 2% por el precio del combustible de los aviones que las traen de Colombia y Ecuador se notará en su venta?

El florista no subirá el precio de las rosas. Porque de un año para otro no se suben los precios. Se suben cada dos o tres años.

Mercabarna-Flor fija en cinco euros el precio mínimo de una rosa de calidad, de hasta 20 para las rosas de autor. ¿Qué recomienda comprar?

Recomiendo buscar a un profesional. Cuando quieres un buen pastel, se lo compras a un buen profesional.

¿Y no a las paradas que tantos estudiantes ponen en las calles de Barcelona por Sant Jordi?

Eso es algo añadido.

¿Cree que los que son profesionales no deberían poder vender rosas por Sant Jordi?

Creo que no.

El sector se ha quejado mucho pero no ha logrado evitarlo.

En la venta de los libros solo participan profesionales, en las flores debería ser igual. Porque el problema que tenemos es que eso hace que bajemos la calidad.

"En la venta de los libros solo participan profesionales, en las flores debería ser igual. Porque el problema que tenemos es que eso hace que bajemos la calidad"

Igual mucha gente no sabe cuánto vale una rosa el resto del año.

Tres euros sin hacerle nada. Con algo que le pongas ya te vas a seis euros.

¿Le gustaría vender más rosas el resto del año y menos en Sant Jordi?

Sí., lo preferiría. Pero me gusta la fiesta de Sant Jordi.

¿Cuánto hace que se dedica a esto?

38 años. Empecé a formarme con mi madre, a los 10 años, luego en la Escola Catalana d’Art Floral, también en la Escuela Española de Arte Floral, y en verano iba a la Escuela de Arte Floral Italiana, en Turín. Después he trabajado y dado clases en Finlandia, Italia, Alemania, Portugal.

Desde de fuera se diría que dedicarse a las flores hace feliz a quien trabaja en ello.

Noticias relacionadas

No es un oficio fácil, tienes que ir al mercado, coger las flores, arreglarlas, llevar cubos de agua. Pero si te entra la vena, no lo dejas.