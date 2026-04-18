Barcelona destina 1,7 millones de euros a un nuevo local de entidades en la Barceloneta

El Distrito de Ciutat Vella de Barcelona destinará 1,7 millones de euros a la reforma del nuevo local de entidades de la Barceloneta, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad. El nuevo espacio, situado en el número 44 del paseo Joan de Borbó, contará con más de 500 metros cuadrados distribuidos en salas multiuso, talleres, despachos, almacén y servicios.

El local ocupará tres plantas del edificio, recientemente rehabilitado para albergar 18 viviendas de protección oficial, ya entregadas a sus ocupantes. La reforma comenzará con la demolición de forjados para recuperar la doble altura de la planta baja y adaptar la distribución a los nuevos usos, incluyendo nuevos tabiques, falsos techos, pavimentos y acabados. También se renovarán las carpinterías de la fachada para mejorar la eficiencia energética del inmueble.

En la planta baja se habilitará una zona común, un taller abierto y una sala multiuso; en el sótano se instalará un almacén y la sala de instalaciones, y en la planta altillo se dispondrán dos salas adicionales. La reforma incluirá mejoras en el aislamiento térmico y acústico, renovación e implantación de nuevas instalaciones y adaptación a los nuevos usos y necesidades para garantizar la eficiencia energética. Se prevé que las obras finalicen en el primer trimestre de 2027.

El local, un proyecto denominado Llar Barceloneta, que consistió en la rehabilitación integral del inmueble para crear 18 viviendas de alquiler social y asequible, algunas destinadas a vecinos del barrio usuarios de servicios sociales.

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El Ayuntamiento cedió el edificio a la Fundación Salas y a la Fundación Hàbitat3, constituidas en una UTE, que se encargaron de la rehabilitación integral con ayuda de una subvención municipal. Los 18 pisos fueron entregados el 28 de marzo: 12 de alquiler asequible, uno para una persona que ya residía en el bloque y tenía derecho de retorno tras las obras, y cinco destinados a entidades sociales.