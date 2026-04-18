Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaGuerra IránApagón digitalOrmuzTierras rarasEspaña vaciadaJarabe cannabidolMessiTráficoEutanasia
instagramlinkedin

Vivienda

El alquiler medio en Catalunya alcanza los 884 euros y supera los 1.160 en Barcelona

La evolución de los precios se mantiene moderada pese a la inflación, según datos de INCASÒL

Barcelona roza ya los 100 aspirantes por piso anunciado: la competencia por alquilar se dispara un 58% en un año

El índice para actualizar alquileres escala al 2,47 %, la mayor subida desde que existe

El índice para actualizar alquileres escala al 2,47 %, la mayor subida desde que existe

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El alquiler medio en Catalunya se situó en 884,19 euros durante el cuarto trimestre de 2025, mientras que en la ciudad de Barcelona alcanzó los 1.160,99 euros mensuales, según las últimas cifras de fianzas publicadas por INCASÒL.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Energética, destacó que desde la aplicación del tope de rentas, la evolución de los precios ha sido “moderada”, especialmente teniendo en cuenta que la inflación se ha elevado un 4,1%. En Barcelona, los alquileres acumulan una reducción del 2,7% desde el primer trimestre de 2024, cuando el precio medio era de 1.193,51 euros. En el conjunto de Catalunya, el incremento acumulado ha sido del 1,76%, pasando de 868,91 a 884,19 euros.

En las zonas tensionadas, los alquileres pasaron de 887,90 euros en el primer trimestre de 2024 a 901,67 al cierre de 2025, un aumento del 1,6%. En cambio, en los municipios no incluidos en el tope de renta, el incremento ha sido más pronunciado, del 9,4%, pasando de 583,95 euros mensuales a 639 euros.

Menos contratos de temporada

Durante el cuarto trimestre de 2025, se redujeron en 1.233 los contratos de alquiler de temporada en toda Catalunya. La consejera explicó que “desde el inicio de la contención de rentas, es el primer trimestre con reducción de esta figura”, atribuyéndolo a la nueva regulación aprobada a finales del año pasado en el Parlament.

Por otra parte, en el mismo periodo se registró un saldo positivo de 1.882 contratos de alquiler habitual vigentes en Catalunya, de los cuales 1.495 correspondieron a municipios declarados zona de mercado residencial tensionado. Esta cifra se obtiene restando las cancelaciones a los nuevos contratos con fianza registrada en INCASÒL.

Noticias relacionadas

A lo largo de 2025, el número de contratos de alquiler habitual en Catalunya aumentó en un total de 8.895 contratos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
  2. Tim Spector, experto en microbiota: 'El café de la mañana puede cuidar la salud intestinal y el bienestar general
  3. Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas
  4. Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania
  5. Messi proyecta construir tres casas para sus hijos en Castelldefels
  6. Pere Puig recibe la eutanasia y se convierte en el segundo paciente psiquiátrico de Catalunya en acceder a la muerte digna en un mes
  7. La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España
  8. El 20% de los diagnósticos de cáncer de mama son en realidad lesiones precancerosas: 'Se trata innecesariamente a un número muy alto de mujeres

El alquiler medio en Catalunya alcanza los 884 euros y supera los 1.160 en Barcelona

El alquiler medio en Catalunya alcanza los 884 euros y supera los 1.160 en Barcelona

"Increíbles": El bar de L'Hospitalet aclamado por sus 11 tipos de croquetas

"Increíbles": El bar de L'Hospitalet aclamado por sus 11 tipos de croquetas

Rosa Valls: “Ya existe un turismo que viene a Barcelona a vivir Sant Jordi"

Rosa Valls: “Ya existe un turismo que viene a Barcelona a vivir Sant Jordi"

El Consejo de Expertos del Agua analizará el modelo de agua regenerada del AMB

El Consejo de Expertos del Agua analizará el modelo de agua regenerada del AMB

VÍDEO | Un taxista capta cómo dos ladrones cometen un robo en patinete en Barcelona

VÍDEO | Un taxista capta cómo dos ladrones cometen un robo en patinete en Barcelona

El gasto medio de los turistas en Barcelona bajó 22 euros por estancia en 2025 y el 87% fueron internacionales

El gasto medio de los turistas en Barcelona bajó 22 euros por estancia en 2025 y el 87% fueron internacionales

Colombia entrega a Barcelona el último retrato artístico en vida de Gabriel García Márquez

Colombia entrega a Barcelona el último retrato artístico en vida de Gabriel García Márquez

Los delitos descendieron en 2025 en Castelldefels por tercer año consecutivo

Los delitos descendieron en 2025 en Castelldefels por tercer año consecutivo