El alquiler medio en Catalunya alcanza los 884 euros y supera los 1.160 en Barcelona

El alquiler medio en Catalunya se situó en 884,19 euros durante el cuarto trimestre de 2025, mientras que en la ciudad de Barcelona alcanzó los 1.160,99 euros mensuales, según las últimas cifras de fianzas publicadas por INCASÒL.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Energética, destacó que desde la aplicación del tope de rentas, la evolución de los precios ha sido “moderada”, especialmente teniendo en cuenta que la inflación se ha elevado un 4,1%. En Barcelona, los alquileres acumulan una reducción del 2,7% desde el primer trimestre de 2024, cuando el precio medio era de 1.193,51 euros. En el conjunto de Catalunya, el incremento acumulado ha sido del 1,76%, pasando de 868,91 a 884,19 euros.

En las zonas tensionadas, los alquileres pasaron de 887,90 euros en el primer trimestre de 2024 a 901,67 al cierre de 2025, un aumento del 1,6%. En cambio, en los municipios no incluidos en el tope de renta, el incremento ha sido más pronunciado, del 9,4%, pasando de 583,95 euros mensuales a 639 euros.

Menos contratos de temporada

Durante el cuarto trimestre de 2025, se redujeron en 1.233 los contratos de alquiler de temporada en toda Catalunya. La consejera explicó que “desde el inicio de la contención de rentas, es el primer trimestre con reducción de esta figura”, atribuyéndolo a la nueva regulación aprobada a finales del año pasado en el Parlament.

Por otra parte, en el mismo periodo se registró un saldo positivo de 1.882 contratos de alquiler habitual vigentes en Catalunya, de los cuales 1.495 correspondieron a municipios declarados zona de mercado residencial tensionado. Esta cifra se obtiene restando las cancelaciones a los nuevos contratos con fianza registrada en INCASÒL.

Noticias relacionadas

A lo largo de 2025, el número de contratos de alquiler habitual en Catalunya aumentó en un total de 8.895 contratos.