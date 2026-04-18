La Agència Catalana del Agua impulsa la medición del caudal en la riera de les Arenes en Terrassa

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha sacado a licitación la redacción del proyecto constructivo para habilitar una estación de aforo en la riera de les Arenes, ubicada Terrassa (Vallès Occidental). El presupuesto base de licitación del contrato supera los 108.500 euros, y el plazo para la presentación de ofertas estará abierto hasta el 8 de mayo.

El proyecto, que tendrá una duración de 12 meses una vez adjudicado y formalizado, deberá determinar si se acondiciona y mejora la actual estación de aforo, en desuso desde 2011, o si se opta por la construcción de una nueva infraestructura antes de la confluencia de la riera de les Arenes con la riera de Palau.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan director de las rieras de les Arenes, Palau y Rubí y permitirá definir los caudales circulantes de la riera en distintos escenarios: niveles bajos, situaciones ordinarias y, especialmente, durante episodios de avenida. En estos casos también se medirán los sedimentos transportados, mediante la instalación de una trampa de sedimentos.

En este ámbito, será obligatorio que la redacción del proyecto cuente con la participación de investigadores del ámbito académico, especializados en el transporte de sedimentos y en la medición en condiciones hidráulicas singulares.

Asimismo, el proyecto definirá el sistema de medición, registro y transmisión de datos, e incluirá la instalación de un pluviómetro automático.

Red de control

La ACA dispone actualmente de una red de control automático formada por más de 200 puntos de monitorización, distribuidos entre embalses, ríos, canales, estaciones de calidad y piezómetros, con el objetivo de supervisar el estado de los recursos hídricos.

Esta red se estructura en 79 estaciones de aforo en ríos, 12 en embalses, 31 en canales de derivación, 11 estaciones automáticas de control de calidad y 84 piezómetros automáticos y manantiales.

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Además, la ACA realiza mediciones directas y puntuales de caudales en ríos y canales mediante técnicas y equipos especializados. Estas actuaciones se llevan a cabo en todos los escenarios hidrológicos —sequía, normalidad y episodios de avenida— con distintos objetivos, como el control de caudales ambientales, el análisis de crecidas, la verificación y calibración de curvas de caudal (relación altura-caudal) de las estaciones de aforo, el control de derivaciones de aguas superficiales y la realización de estudios técnicos y científicos, entre otros.