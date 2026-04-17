El 84,3% de turistas se sienten bien acogidos en Barcelona, pero seis de cada diez la ven masificada

El debate instalado en Barcelona sobre la cantidad y calidad de su turismo, y las críticas a la masificación de una parte de los ciudadanos no parecen afectar a la experiencia de los viajeros en la capital catalana: un 84,3% dijeron sentirse bien acogidos por la población local durante su estancia en 2025. Eso sí, el 57,4% de los propios visitantes consideran que "hay demasiada gente para hacer las visitas turísticas". Y pese a que la valoración general de la ciudad volvió a ser alta (8,8 sobre 10), un 41,1% vio demasiado elevados los precios en relación con la calidad.

Son algunas de las impresiones recogidas en la encuesta (con una muestra de casi 4.000 personas) con la que se ha elaborado el informe 'Perfil y hábitos de los turistas en Barcelona 2025', recién publicado por el Observatorio del Turismo en Barcelona. Los datos más objetivos retratan la tipología de viajeros, las características de su estancia y su actividad en la ciudad, como recoge hoy este diario. Pero otras preguntas aportan elementos cualitativos sobre la experiencia en la ciudad y cómo la perciben.

La nota media otorgada a Barcelona es la más alta de los últimos cinco años (sube una décima), lo que constata que el turista disfruta su estancia, pone de relieve Alba Lajusticia, coordinadora del Observatorio. En el 'boletín de evaluaciones' destacan sobre todo la arquitectura local (9,4), la oferta cultural (9), el entretenimiento y el transporte público (empatados a 8,6); el 'carácter y amabilidad de la gente', la gastronomía y restauración (igualados con 8,5), el comercio (8,4), la información turística (8,1) y las playas (8, también con la mejor opinión en el último lustro).

Gráfico de barras que muestra la valoración de los aspectos de Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El apartado de la acogida, al detalle, muestra a un 54,7% de los viajeros 'totalmente de acuerdo' con la afirmación "me he sentido acogido por los locales", y a otro 29,6% más bien de acuerdo, de modo que las opiniones positivas alcanzal el 84,3%. Otro 11,4% se muestra 'ni de acuerdo ni en desacuerdo', y solo un 3,5% están en desacuerdo.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico de anillo que muestra la acogida de los locales.

Interrogados sobre si creen que hay 'demasiada gente para hacer visitas turísticas', afirman que sí con rotundidad un 30,3%; están bastante de acuerdo un 27,1%, y un 16,2% no están de acuerdo ni en desacuerdo. Pero los que consideran que no hay masificación suponen una cuarta parte de encuestados.

Gráfico de columnas que muestra la cantidad de personas realizando visitas turísticas. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

También hay diversidad de opiniones sobre el coste de venir a la metrópolis. Solo un 11,6% están de acuerdo por completo con la idea de que los precios son elevados respecto a la calidad, mientras que casi un 30% está más bien de acuerdo. En términos neutros se pronuncian otro 25,6%, y el desacuerdo suma casi un tercio de encuestados para los que la ciudad no es cara.

Entre las valoraciones sobre el municipio, también se pregunta si vendrían a Barcelona para asistir a grandes eventos, a lo que seis de cada diez dicen que sí. Casi el 70% ve fácil la movilidad por la ciudad.

Inseguridad en el Gòtic, la Rambla y las playas

Más compleja es la lectura de los datos sobre seguridad. Así, un 2,1% (cuatro décimas menos que un año antes) dice, haber sido víctima de algún delito durante su estancia, sobre todo en lugares exteriores y con escenarios habituales: el barrio Gòtic (11,9%), la Rambla (10,7%), las playas (8,3%) y transportes (sobre todo metro y FGC, 15,5%). Lo llamativo es que solo un 20,2% lo han denunciado.

Gráfico de anillo sobre las denuncias en caso de delitos. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Más agradables son sus experiencias gastronómicas, donde ganan terreno los 'restaurantes de cocina española' que degustan dos tercios de los viajeros (7 puntos más que hace dos años), frente al 42,6% que prueban la cocina catalana, y el 31,6% que eligen la internacional en algún momento. Las fórmulas informales como bares y cafeterías son visitadas por un 56,4% de turistas. El 'fast food' por casi una tercera parte, pero la cocina de autor atrae casi a una quinta parte, y hasta un 4,4% se permiten establecimientos con estrellas Michelin. Y casi el 43% compran alimentos en súpers y mercados.

La ruta turística arroja pequeñas variaciones, con la Sagrada Família a la cabeza (la visitan el 80,6%, más que un año antes, pero menos que en 2022), seguida muy de cerca por el dúo plaza de Catalunya-Paseo de Gràcia (78,8%) y la Rambla (77,2%). El Front Litoral es otro referente (75,1%), mientras que el Gòtic seduce al 65,3% en continuo descenso en los últimos cinco años. También pierden algo de fuelle Montjuïc y el parque Güell. El Camp Nou atrae, pese a las obras, a un 21,5% y casi un 20% recorren la zona de Glòries, entre otros.

Turistas en el centro de Barcelona, esta semana / Ferran Nadeu / EPC

El sondeo ahonda también en el deporte. Destaca el hecho de que un 7,5% asistieron a actividades deportivas como espectadores (de los que un 78,9% ven fútbol, seguidos por un 5,4% baloncesto). Pero Lajusticia hace hincapié en el 10,7% que en 2025 realizaron actividades como practicantes, sobre todo 'running' y carreras (33,2% de estos), natación (29,9%) y gimnasia o fitness, entre otras muchas.

Sin salir del municipio, entre otras actividades (más allá de la cultura, la playa, las compras y la vida nocturna, destacadas a la cabeza), figuran un 17,1% de asistentes a conciertos, un 8,8% en actividades náuticas o barcos turísticos, y un 8% que se apuntaron a experiencias de enoturismo.