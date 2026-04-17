Terrassa abre un expediente a la empresa de catering de los comedores escolares tras detectar "deficiencias" en los menús

Carencias en los ingredientes, raciones por debajo de los gramos recomendados, insuficiencia de proteína en algunos menús, así como deficiencias en el mantenimiento de equipamientos y en la reposición de utensilios básicos. Estas son algunas de las "insuficiencias" detectadas por el Ayuntamiento de Terrassa (Vallès Occidental) en la calidad del servicio de comedor escolar por parte de la empresa concesionaria Mediterranea de Catering SLU. Una serie de "incumplimientos" identificados que han llevado al consistorio a iniciar un expediente informativo con el objetivo de "garantizar la calidad del servicio, la seguridad alimentaria y la dignidad de las comidas que reciben los niños de la ciudad".

"Las inspecciones y el seguimiento continuado del Servicio de Educación, en estrecha coordinación con las direcciones de los centros educativos y las familias, han sido determinantes para detectar de manera rigurosa las deficiencias que afectan a la calidad del servicio", sostiene el consistorio, que remarca también que además de asumir las competencias delegadas de la Generalitat de Catalunya con este servicio, también "las refuerza con recursos propios y con un modelo de supervisión constante". En este sentido, el ayuntamiento explica que cuenta con una figura técnica específica, desde mayo de 2025, dedicada al seguimiento de los comedores escolares, que realiza visitas periódicas a los centros y tareas de inspección directa.

Gracias a este sistema de control, sigue el texto del consistorio, se han podido identificar las carencias antes mencionadas, además de "incumplimientos en las obligaciones de transparencia y control", como la falta de entrega de documentación esencial sobre compras de productos ecológicos y datos completos de asistencia del curso 2025-2026. Hace apenas dos meses, distintas Asociaciones de Familias y Alumnos (AFAs) de Terrassa ya protestaron por la escasez de comida que, denunciaban, recibían sus hijos en sus respectivos comedores escolares. Entonces, en otro comunicado, el Ayuntamiento de Terrassa cerró filas con los comedores escolares de la ciudad y salió en defensa del servicio tras recoger un medio local distintas quejas de familias que apuntaban a que la comida en las escuelas era "insuficiente".

No ha sido esta la primera vez que el consistorio egarense ha reclamado soluciones a Mediterranea de Catering SLU. En octubre de 2023, la administración local dio 15 días a la responsable del servicio de los comedores escolares para que cumpliese "todos los requisitos" firmados en el contrato. Según informó entonces el consistorio, éste envió una 92937624a la compañía como previa a iniciar un proceso sancionador al tener "indicios" del incumplimiento de lo establecido en el pliego de cláusulas. Una medida que se tomó a raíz de haber recibido críticas de las familias, las direcciones de los centros y trabajadoras del servicio como, "falta de información" de alumnos con alergias o intolerancias, "raciones por debajo de las establecidas" y carencia de material y de productos como aceite y sal.

Situación actual

Ante los incumplimientos detectados ahora, el Ayuntamiento de Terrassa ha acordado iniciar un expediente informativo para determinar el alcance de los mismos y exigir responsabilidades; otorgar un plazo de audiencia de diez días hábiles a la empresa concesionaria para que presente alegaciones; e intensificar el control diario del servicio en todos los centros educativos de la ciudad donde la empresa presta servicio.

A su vez, el consistorio defiende que ya ha comenzado a "trabajar en el impulso de medidas estructurales para reforzar y mejorar el servicio de comedor escolar a medio y largo plazo, con el fin de garantizar la calidad del servicio en el futuro, cuando se vuelva a licitar el servicio para el curso 2027-2028". En este sentido, se está analizando el impacto de los incumplimientos detectados en la futura licitación del contrato, con la intención de asegurar que las empresas adjudicatarias "cumplan los máximos estándares de calidad y responsabilidad con el alumnado y las familias". De forma paralela, el consistorio avanza en la definición de un nuevo modelo de comedor escolar, que incorporará criterios más exigentes en materia de calidad alimentaria, proximidad de los productos y sistemas de control y seguimiento.