Libros y rosas
Mapa de Sant Jordi 2026 en Barcelona: todas las paradas, nuevas zonas y cómo evitar aglomeraciones
Superilla de Sant Jordi 2026 en Barcelona: calles afectadas, cortes de tráfico y horarios
Sant Jordi 2026 en Barcelona: guía definitiva con los imprescindibles, mejores planes y consejos
Quienes quieran evitar perderse entre calles abarrotadas o, por el contrario, sumergirse de lleno en el corazón de la fiesta, ya pueden planificar su recorrido para Sant Jordi 2026. Un año más, en Barcelona se desplegará una amplia oferta de paradas de libros y rosas que se extiende desde el centro hasta todos los barrios y, en esta ocasión, con nuevas zonas y más espacio para pasear.
A continuación puedes consultar el mapa con los puntos de venta repartidos por la ciudad e la información clave para organizar la jornada y elegir entre el bullicio del centro o un ambiente más tranquilo y local.
La superilla literaria crece hacia la Catedral
El gran epicentro volverá a situarse en el Eixample, alrededor del paseo de Gràcia, donde se habilitará una gran superilla peatonal pensada para pasear sin prisas entre libros y rosas.
El perímetro principal quedará delimitado entre la avenida Diagonal y la Gran Via, y entre Balmes y Pau Claris. En este espacio, completamente cerrado al tráfico, se concentrarán centenares de paradas, firmas de autores y actividades culturales.
Como gran novedad de este 2026, el recorrido se amplía hacia el mar, llegando hasta el Portal de l’Àngel y la avenida de la Catedral. También se prolongará hacia más allá del paseo de Gràcia por la calle Gran de Gràcia.
Dentro de este perímetro peatonal se encuentra uno de los grandes iconos de la jornada: la Casa Batlló, que volverá a cubrir su fachada con rosas rojas. Cada año, este punto atrae a miles de visitantes y suele concentrar grandes aglomeraciones, por lo que conviene o armarse de paciencia o planificar esta visita para hacerla fuera de las horas punta.
Sant Jordi en los barrios
Aunque el Eixample concentra la mayor parte del público, la fiesta de Sant Jordi puede vivirse en todos los distritos de Barcelona, que también contarán con espacios reservados para libreros y floristas, lo que permite disfrutar de un ambiente más local y menos masificado.
Además, el ambiente festivo empezará un día antes, ya que los comerciantes podrán instalar sus paradas desde el 22 de abril.
Estos son algunos de los espacios más destacados donde encontrarás paradas de libros y rosas en Barcelona, según el distrito:
- Ciutat Vella: Portal de l’Àngel, avenida de la Catedral y paseo Lluís Companys
- Eixample: plaza Catalunya, plaza Universitat, rambla Catalunya, paseo de Gràcia y paseo Sant Joan
- Sants-Montjuïc: rambla de Sants
- Les Corts: avenida Diagonal (lado mar, entre Joan Güell y Pau Romeva)
- Sarrià-Sant Gervasi: plaza de Sarrià
- Gràcia: Gran de Gràcia y plaza de la Vila
- Horta-Guinardó: plaza Eivissa
- Nou Barris: vía Júlia y plaza Virrei Amat
- Sant Andreu: plazas Orfila y Comerç, y calle Segre
- Sant Martí: rambla del Poblenou, entorno de la Biblioteca Gabriel García Márquez y diversas plazas del distrito
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