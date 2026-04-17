Superilla de Sant Jordi 2026 en Barcelona: calles afectadas, cortes de tráfico y horarios

Restricciones de movilidad
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La celebración de Sant Jordi volverá a transformar el centro de Barcelona en un gran espacio peatonal con la superilla literaria. Más allá del ambiente festivo, la jornada del 23 de abril implicará importantes afectaciones a la movilidad en el centro de la capital catalana, con cortes de tráfico en diversas calles y restricciones que comenzarán el día anterior y durarán alrededor de 30 horas.
Perímetro cerrado
El núcleo de las afectaciones será la gran superilla literaria que, un año más, se instalará alrededor del Paseo de Gràcia. Desde las 22:00 horas del 22 de abril hasta las 4:00 del 24 de abril, estará prohibida la circulación dentro del perímetro delimitado por la avenida Diagonal, la Gran Via de les Corts Catalanes, la calle de Balmes y Pau Claris. Además, este año la zona peatonal se alargará hacia el Portal de l'Àngel en sentido mar, y por Gran de Gràcia en sentido montaña.
Dentro de este espacio no podrán circular vehículos privados, bicicletas ni patinetes. Además, se anularán las estaciones de Bicing dentro del área de la superilla literaria.
Sí se permitirá la circulación por otras vías clave que actuarán como alternativas, como la calle Aragó, la calle València o la Gran Via de les Corts Catalanes. No obstante, estas calles concentrarán buena parte del tráfico durante la jornada, por lo que se prevén desplazamientos más lentos de lo habitual. Ante este escenario, la recomendacióndel ayuntamiento es evitar el vehículo privado y optar por andar o ir en metro.
Sin aparcamiento
Las restricciones no se limitarán a la circular. También afectarán al estacionamiento, ya que no se podrá aparcar dentro del perímetro desde las 20:00 horas del 22 de abril, y los accesos a parkings privados quedarán cerrados durante el mismo periodo Esto implica que los vecinos deberán retirar previamente sus vehículos si necesitan utilizarlos entre el 22 y el 24 de abril.
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