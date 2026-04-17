El gasto medio de los turistas en Barcelona bajó 22 euros por estancia en 2025 y el 87% fueron internacionales

El turista que visitó en 2025 Barcelona tenía una media de 36 años, se quedó 4,5 días en la ciudad, gastó 1.153 euros y viajó sobre todo en pareja. Se trata de un visitante cada vez más internacional (86,9%), con especial peso de la Unión Europea (48,6%, pero a la baja) y con estudios universitarios en un 72,2% de los casos. Se alojan sobre todo en hoteles (55,5%), seguido por pisos turísticos (16,8%) y llegan sobre todo por ocio o vacaciones (66,9%).

Imagen de turistas.

El Observatorio del Turismo en Barcelona va desvelando poco a poco los datos de cierre del año pasado, tanto en la urbe como en el resto de la región. Poniendo el foco en Barcelona ciudad, la capital catalana recibió a 16 millones de viajeros, un 2,9% más que en 2024, como ya avanzó el ayuntamiento. Este jueves se han publicado los datos sobre el Perfil y hábitos 2025 de los turistas que llegaron a la ciudad, donde se observan tendencias que sirven de base para reconducir las políticas turísticas de la ciudad. Por ejemplo, la edad promedio se eleva ligeramente desde los 32,6 años de 2021, y ahora parece estabilizada, aunque el año pasado crecieron tanto los visitantes de más de 35 años, como en la franja de 18 a 24. Y hubo más hombres que mujeres.

Por procedencias, es destacable la caída del viajero doméstico (del resto de España), que ya solo representa un 13,1%. Su presencia también pierde peso en los hoteles, donde supone un 17,1% de los alojados, frente al 82,9% de extranjeros, según apunta otra reciente cápsula de datos (Informe de actividad turística). Como detalle, Madrid y Valencia son las regiones que más turistas insuflan del resto de la península. En Europa destacan Italia (9,8%), Reino Unido (8,8) y Francia (7,6).

Estados Unidos tiene un peso general del 7,8%, aunque en el ránking de alojados en hoteles ocupa la segunda posición con un 13,9%. En concreto, los estados de Florida y California son los que aportan más visitantes. Los estadounidenses se mantienen en el top de cruceristas de la ciudad, con un 20%, por delante de españoles e italianos empatados al 13%.

Gráfico de barras que muestra los pasajeros de cruceros por nacionalidad. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Dormir en hoteles es la preferencia sobre todo del viajero por motivos profesionales, que el año pasado supuso un 20,2% del total de turistas. En cambio, alemanes, italianos y franceses se interesan sobre todo por los apartamentos turísticos, y los albergues atraen a la franja más joven, de 18 a 34 años.

Gráfico de anillo que muestra el alojamiento escogido. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Un 45% de repetidores

Entre las motivaciones, además del ocio y el trabajo, hay un 12,9% por motivos personales. Ese mix de viajeros hace que Barcelona sea una ciudad con muchos repetidores (45%, con una media de 3,9 veces), que suponen precisamente el público objetivo al que tentar con actividades culturales, gastronómicas y que vayan más allá de los masificados iconos locales, como pretenden el consistorio y el consorcio Turismo de Barcelona. Pero otro 54,6% la descubrieron por primera vez el año pasado.

Gráfico de anillo que muestra el motivo del viaje a Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El reto de la descongestión del centro de Barcelona sigue siendo una labor compleja, visto que la cifra de turistas que no salieron del municipio para hacer excursiones a otras zonas subió hasta representar el 91,1%. Una de las razones es que la propia ciudad ofrece cada vez más opciones de actividades, argumenta Alba Lajusticia, coordinadora del Observatorio. Del 8,6% que hicieron excursiones, la mayoría se limitaron a una, posiblemente porque la estancia media se recortó ligeramente hasta las 4,5 noches.

Gráfico de anillo sobre excursiones fuera de Barcelona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Ese ajuste se produce en un contexto global de recorte del gasto del viajero frente a 2024, añade la experta. Este diario ya avanzó la tendencia el pasado verano. En Barcelona, se estima que el coste del transporte fue de 368,19 euros (12,27 euros menos que en 2024), el del alojamiento por día fue de 88,2 euros (casi 4 menos), el gasto durante la estancia por noche de 106,27 (creció un 6,6%), el total medio fue de 1.153,28 euros (frente a 1.175,27 un año antes, un 1,9% menos) y el del paquete turístico completo (cuando contratan todo junto), de 1.318,09 euros (-13,2%). Cualitativamente, el viajero sigue gastando sobre todo en comida y bebida (45,3%), seguidas de entretenimiento, compras (18,6%) y transporte interno, disecciona el último informe.

Gráfico que muestra la evolución del gasto por persona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Visitantes en las calles de Ciutat Vella, este mes. / Jordi Otix / EPC

¿Quienes son los más rentables para la ciudad? El gasto lo lideran en los distintos apartados los estadounidenses, los viajeros de negocios y los alojados en hoteles. A la hora de disfrutar la gastronomía, un 66% eligen la cocina española durante su estancia.

Los desplazamientos para llegar a la capital catalana siguen siendo por abrumadora mayoría en avión (80,3%, similar al año anterior), seguido muy de lejos por el tren (11,4%). La tecnología es clave para organizar el viaje, ya que la planificación se realiza seis de cada 10 veces mediante páginas web, sobre todo Booking y la IA, pero también cuenta la opinión de familiares y amigos (27,5%) y de redes sociales y blogs (24,5%).

Más playa y menos noche

En un 37,2% de los casos el turismo se realiza en pareja, seguido por el colectivo que viaja solo (27,2% y en descenso), con compañeros de trabajo (caso de ferias y congresos, 8,2%) y con amigos (18,2%). Crecen ligeramente las familias que viajan con hijos, tanto menores (7,9%) como adultos. Los que vienen por ocio y por razones profesionales empatan con estancias medias de 4,3 noches, mientras que los llegados por asuntos personales se alargan hasta los 5,9 de media.

Gráfico que muestra las barras divididas de los acompañantes. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Durante ese tiempo, los desplazamientos internos se hacen sobre todo a pie (44,9%), seguido por metro (27%), taxi (15,5%) y autobús (6,1%), con datos bastante estabilizados.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico de barras que muestra el transporte interno utilizado.

Otro aspecto con pocos cambios lo dibujan las actividades del viajero en Barcelona, con las visitas culturales en lo alto del podio con un 79% (igual que en 2024), seguido por ir a la playa (63,9%), las compras (63,8%) y salir de fiesta por la noche (38,1%). La actividad noctámbula cae 3 puntos en un año y se desploma 8,6 desde 2022.