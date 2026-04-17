El Port Olímpic espera tener en marcha en 2027 la comunidad energética que alimentará al Zoo tras dos años de trámites

El Port Olímpic espera tener finalmente en marcha a lo largo de 2027 su comunidad de autoconsumo de energía, que le permitirá distribuir la energía renovable que produce en sus instalaciones al Zoo de Barcelona, el cementerio del Poblenou y a siete parkings públicos junto al litoral que gestiona la empresa pública Barcelona de Serveis Municipals (BSM). El puerto deportivo indica que ya hace más de un año y medio que intenta dar de alta la comunidad energética para compartir la energía solar fotovoltaica que produce a otros equipamientos. Sin embargo, se ha encontrado con que "cuesta mucho completar los trámites administrativos", explica la directora del puerto, Olga Cerezo, a EL PERIÓDICO.

El Port Olímpic instaló en 2024 casi 400 placas fotovoltaicas sobre las nueve pérgolas de la zona de restauración, que suman una superficie de 3.560 m2 , la instalación de autoconsumo compartido más grande de la ciudad, con capacidad para generar más de 825.000 kWh anuales. Desde el principio la idea era la de dedicarlos en buena parte al autoconsumo. El mismo puerto solo necesita el 25% de la energía solar fotovoltaica que produce, y la ley permite compartir el suministro de energía renovable en un radio de 2 kilómetros. De esta forma, el Port Olímpic llevó adelante el proyecto para distribuir energía renovable a otras instalaciones próximas de carácter público.

Trámites interminables

La iniciativa parte de la voluntad del puerto de liderar el proceso de descarbonización de los puertos deportivos, con medidas como la instalación de dos puntos de carga ultrarápidos para suministrar a embarcaciones de propulsión eléctrica, que se alimentan también de la instalación fotovoltaica. Para la dirección del puerto, la producción y el autoconsumo permiten controlar el suministro y el coste de la energía, algo clave para no depender de factores externos. Pero lamenta que, a la práctica, los trámites y la burocracia actual pone "trabas" importantes a este proceso hacia una mayor independencia energética.

Expertos en la constitución de instalaciones de consumo compartido y comunidades energéticas indican que no se trata de un caso aislado. Superar todo el entramado burocrático dilata la puesta en marcha de estas comunidades, pese a que las propias administraciones locales las fomentan.

Un año de retraso en Poblenou

En Barcelona ya están en funcionamiento comunidades energéticas en Horta-Guinardó, la Bordeta, el Bon Pastor y el Poblenou. Esta última comparte la energía que producen las placas fotovoltaicas del Institut Quatre Cantons entre vecinos del barrio y en centro cívico de Can Felipa. "Tardamos más de un año hasta que Endesa realizara finalmente la instalación y facilitara los permisos, ese fue el principal problema", explica el presidente de la Associació de Veïns del Poblenou, Joan María Soler.

Aun así, Soler defiende que las comunidades de autoconsumo sigan extendiéndose, para lo que considera necesario el acompañamiento del ayuntamiento. "No solo por el ahorro en la factura de la luz", explica, "sino porque supone "crear un nuevo paradigma energético" basado en el consumo de energía limpia allí donde se produce, lo que además de autosuficiencia reporta una mayor eficiencia y mejor gestión. Están en proceso de creación nuevas comunidades en el Clot, el Guinardó y el Poble Sec.

Opacidad de las distribuidoras

"Cuando ya está toda la instalación acabada y hay que activar el autoconsumo colectivo, casi nunca recibimos el visto bueno de la distribuidora", explica Carles Adell, del equipo de nuevos proyectos de plantas fotovoltaicas sobre cubiertas de generación urbana de la cooperativa Som Energia. El impedimento principal, explica Adell, es que la compañía eléctrica no indica en sus comunicaciones dónde se encuentran los problemas. "Hay mucha opacidad en la información, no explican los motivos por los que no aprueban la instalación, cuesta mucho hablar con la compañía y tienes que hacer de detective", indica. Cuando consiguen aclarar los posible motivos, "nunca se trata de aspectos relevantes. En una ocasión era porque el armario del contador en vez de tener tres visagras tenía dos", asegura el responsable de este tipo de proyectos, que considera que existe una falta de interés manifiesta por parte de las compañías en este tipo de iniciativas: "en dos instalaciones exactamente iguales pueden llegar a alegar cosas diferentes".

"Plazos de respuesta amplios"

"Como es natural, pueden existir casos singulares que puedan tener problemas puntuales", responden fuentes de Endesa, consultadas por este diario. La distribuidora explica que cuenta con 40.000 asociados a comunidades energéticas. Sin embargo, admite que "la regulación asociada y los trámites administrativos son complejos y con plazos de respuesta amplios, por lo que los promotores de este tipo de instalaciones deben tenerlo en cuenta para planificar el proceso con antelación suficiente". Asimismo, la energética indica que a través de su web es posible ver en qué punto se encuentra cada expediente y gestionar los posibles puntos que dependan de información por su parte.