L'Hospitalet habilita un dispositivo especial en La Farga para dar respuesta a la regularización de migrantes

"Las oficinas están desbordadas". Lo señalan fuentes municipales del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) al explicar por qué la administración local ha decidido habilitar un dispositivo especial que centralice todos los trámites vinculados con el proceso de regularización de migrantes que arrancó este mismo jueves 16 de abril. Como ha ocurrido en tantas otras ciudades, las colas en las sedes de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) y las concejalías de distrito estos dos días han sido una constante a pesar de que las horas de cita para ser atendido se han agotado desde primera hora.

Por ello, el consistorio anuncia que pondrá en marcha, a partir del lunes 20 de abril, un dispositivo especial centralizado para acompañar a la ciudadanía en la tramitación de los documentos necesarios en el marco del proceso extraordinario de regularización. Los interesados deberán poder acreditar que están en el país desde hace más de cinco meses en el momento de cursar la solicitud y que estaban en el país antes del pasado 1 de enero. Asimismo, deberán demostrar que carecen de antecedentes tanto en España como en cualquier otro país en el que hayan residido en el último lustro. Aquellas personas que superen el proceso recibirán un permiso oficial que les permitirá vivir y trabajar legalmente en España durante un año. Tiempo durante el que las personas podrán acabar de estabilizar su situación por las vías ordinarias.

Ahora mismo, solo está abierta la ventanilla "telemática" para poder presentar todo el papeleo. En ese mismo portal ya se puede pedir la cita web para, a partir del lunes día 20, entregar el papeleo físicamente. Hasta ahora, las colas que hay son para conseguir algunos de los documentos que tendrán que presentar más tarde o bien para resolver dudas. De este modo, el ayuntamiento hospitalense ha decidido centralizar los trámites y consultas en el recinto ferial de La Farga, entrando por la calle Barcelona. El horario será el lunes 20 de abril, de 10 a 19 horas; mientras que del 21 al 30 de abril, será de 9 a 19 horas, de lunes a viernes. En el dispositivo, las personas podrán obtener dos documentos: el justificante de empadronamiento, que las acredita como personas registradas en el padrón, y el informe de vulnerabilidad, si procede.

Con esta medida, el consistorio "quiere facilitar una atención más rápida y eficiente a la ciudadanía". Por este motivo, estos trámites quedarán "exclusivamente centralizados en La Farga" y no se atenderán ni en las oficinas de la OAC, ni en las concejalías, ni en las oficinas de Servicios Sociales. Además, el gobierno local que, con esta medida, se busca también garantizar la continuidad del servicio habitual en las OAC y en las concejalías para el resto de trámites y que estas no queden saturadas en minutos, como ha ocurrido estos dos días. Así, a partir del 30 de abril, una vez finalizado el dispositivo, el ayuntamiento destaca que se reforzará la atención ciudadana tanto en las OAC como en las concejalías y se prolongará hasta el 30 de junio, coincidiendo con la finalización del proceso extraordinario de regularización.

¿Cómo funcionará el dispositivo?

Las colas se organizarán dentro del recinto ferial de La Farga, de manera que las personas dispondrán de acceso a los servicios del equipamiento. Se atenderá a las personas por orden de llegada y se emitirán, si procede, los dos documentos: el justificante de empadronamiento y el informe de vulnerabilidad.

Si una vez realizados estos procesos, las personas requieren un trámite más complejo, se las derivará a la Oficina de Atención Ciudadana, ubicada también en La Farga, donde se reforzará el personal de atención. "En caso de que las personas ya dispongan del justificante de empadronamiento, es recomendable llevarlo impreso para acelerar el proceso", apunta el ayuntamiento, quien insta a las personas interesadas a solicitar el certificado de empadronamiento por teléfono o de forma telemática para agilizar los procesos.

L'Hospitalet de Llobregat es la ciudad metropolitana con mayor porcentaje de población extranjera, con un 28,72%, lo que se traduce en 84.758 personas, según los últimos datos del Ayuntamiento de L'Hospitalet. El porcentaje es así muy superior en los barrios del norte de la ciudad, los más densamente poblados de toda Europa y con algunos de los índices de vulnerabilidad más elevados de la conurbación de Barcelona. Estos incluyen: la Torrassa (40,2% de población extranjera), Collblanc (35,9%), les Planes (38,93%), la Florida (39,98) y Pubilla Cases (38%).

Latinoamérica y Asia son los continentes de origen más frecuentes entre los migrantes que viven en la segunda ciudad de Catalunya, siendo la colombiana la nacionalidad mayoritaria con un total de 8.042 personas. A Colombia le así siguen Perú (7.395), Índia (7.299), Marruecos (6.645), Honduras (5.839), Pakistán (5.706) y China (4.945).