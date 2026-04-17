Posible Zona de Excelencia
El Gremi de Restauració propone unificar la imagen de las terrazas de Joan de Borbó en la Barceloneta
La organización quiere que este paseo sea el segundo en ser declarado Zona de Excelencia, después de La Rambla
La Rambla será la primera Zona de Excelencia de Terrazas de Barcelona en 2027 y tendrá 322 mesas
El Gremi de Restauració de Barcelona quiere que el paseo de Joan de Borbó, en la Barceloneta, siga el camino de la Rambla y se convierta en la próxima calle libre de terrazas con colores llamativos, grandes letreros con muchas fotos de comida y otros elementos pensados para captar la atención de los turistas. La propuesta pasa por declarar este paseo como Zona de Excelencia, lo que obligaría a los locales a unificar la estética de las terrazas, que hoy presentan muebles y estilos dispares.
En su lugar, se colocarían muebles y parasoles con un estilo más homogéneo y armónico, dejando atrás ciertos diseños considerados excesivos, y en los que las únicas “horteradas” que quedarían serían las grandes jarras de sangría con pajitas.
El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha destacado en una entrevista en betevé que este paseo turístico es "un espacio que reúne todas las cualidades" para convertirse en la próxima “zona de excelencia” decretada por el ayuntamiento. Además, ha señalado que los restauradores tienen “ganas de hacer cosas para mejorar el estado de la zona”.
La nueva imagen de la Rambla
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha iniciado la tramitación para declarar la Rambla como la primera Zona de Excelencia de terrazas, un título que obliga a los restaurantes a seguir unas directrices estéticas concretas para hacer del espacio público un lugar más armónico visualmente.
Para ello, el paseo contará con un libro de estilo propio donde aparecen los modelos de sillas y mesas entre los que podrán elegir los establecimientos, con precios asumibles, así como un modelo único de parasol, de gran formato y color crema.
El libro de estilo también recoge elementos como pizarras, muebles auxiliares, iluminación, estufas, pantallas cortaviento o traseras, y se establecen medidas, materiales y una gama de colores y calidades entre las que tendrán que elegir los empresarios, todo con tonos neutros: crema, ocre, teja y arena, con la idea de reducir el “ruido visual” del paseo. Incluso se especifica que los manteles deberán ser textiles, sin estampados y en color blanco o dentro de la paleta mencionada.
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