Inaugurado en 2012
El estadio del club de Cornellà que ha comprado Leo Messi: aforo para 1.500 personas y pegado al campo del RCD Espanyol
La UE Cornellà define sus instalaciones como una "infraestructura moderna y perfectamente equipada", muy próxima al centro comercial Splau
NOTICIA | Leo Messi compra la UE Cornellà
BALMÓN | Antonio Balmón, alcalde de Cornellà: "¿La llegada de Messi al Cornellà? Es un día grande"
"Es una transformación que va a proteger al club y que va a reforzar a los equipos". Esta es la reacción del alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, ante la compra por parte de Leo Messi de la Unió Esportiva (UE) Cornellà. Una mediática operación que ha puesto el foco sobre este humilde equipo de Tercera RFEF y sus instalaciones en la ciudad del Baix Llobregat.
Muy cerca del centro comercial Splau, y justo al lado del campo del RCD Espanyol, el estadio Nou Municipal de la UE Cornellà se erige como un símbolo de la transición entre el fútbol modesto y las exigencias de la élite profesional. Inaugurado en septiembre de 2012, este estadio es el escenario donde la UE Cornellà disputa sus encuentros como local, ofreciendo "una infraestructura moderna y perfectamente equipada", anuncia el club.
Su capacidad es de 1.500 personas, y el recinto destaca por un diseño funcional que incluye un campo principal de fútbol once y dos campos anexos destinados al fútbol siete. Todas las superficies cuentan con césped artificial de nueva generación, complementadas por un área específica diseñada exclusivamente para el entrenamiento de porteros.
Además de lo estrictamente deportivo, el estadio ofrece servicios de restauración y cuenta con zonas de aparcamiento en los alrededores para comodidad de los asistentes.
Acceso y transporte al estadio
El club describe la ubicación del estadio como estratégica, ya que se sitúa al lado del estadio del RCD Espanyol y se encuentra en una zona revitalizada que ha transformado el paisaje urbano con centros comerciales, instalaciones deportivas adicionales y una variada oferta de servicios. Para los aficionados, el acceso es posible a través de múltiples conexiones de transporte público, que incluyen la L5 de Metro, el tranvía (T1 y T2), Rodalies Renfe (Línea C4) y diversas líneas de autobús.
Pese a la modernidad del Nou Municipal, la UE Cornellà insiste en no olvidar sus raíces. El espíritu del "mítico" estadio de la Vía Férrea, ubicado originalmente en la calle Salvador Allende, sigue presente en la memoria colectiva y en la decoración del nuevo recinto.
Es por ello que las paredes y ventanales del estadio actual están decoradas con imágenes y fotografías históricas que rinden homenaje al antiguo campo, testigo de ascensos históricos a Tercera y los primeros 'play-offs' de promoción a Segunda B.
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