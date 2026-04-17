La esperada apertura de un gran cine en Sabadell queda en el aire tras meses de obras paralizadas

La apertura del nuevo multicine de la cadena Ocine, proyectado junto al centro comercial Via Sabadell, se encuentra actualmente bloqueada y sin fecha prevista, después de que las obras lleven cerca de seis meses paralizadas.

El proyecto, anunciado en julio de 2025, contemplaba la construcción de un complejo de nueve salas premium en una de las principales zonas comerciales de la ciudad, donde se concentran grandes superficies como Ikea, MediaMarkt o Leroy Merlin, además de diversos establecimientos de restauración.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Sabadell, el retraso responde a una modificación en la tramitación urbanística del proyecto. “La empresa promotora de los cines solicitó licencia de obras de un edificio industrial, que fue concedida, y posteriormente pidió una modificación para implantar un uso cultural. Esta segunda licencia se está estudiando y se ha requerido más información a la empresa”, explican fuentes municipales. Este cambio ha dejado el proyecto en un punto de espera administrativa, sin avances visibles desde hace meses.

La promotora critica seis meses de parón

Desde la inmobiliaria promotora, AdS Retail Real Estate, aseguran no entender el retraso y señalan que el proyecto lleva medio año encallado. La compañía defiende que el cine responde a una demanda del propio entorno comercial, especialmente del sector de la restauración, que ve en este equipamiento una oportunidad para dinamizar la zona, sobre todo en horario nocturno. Según trasladan, la actividad actual se concentra durante el día, mientras que por la noche los aparcamientos y espacios comerciales pierden afluencia.

La apertura de un cine, sostienen, permitiría alargar la vida del área y mejorar la movilidad en esas franjas horarias. El futuro complejo debía ubicarse en el entorno de Via Sabadell, uno de los principales polos comerciales de la ciudad, con unos 4,5 millones de visitantes anuales.

Su localización, en el límite del término municipal y muy próxima a localidades como Cerdanyola del Vallès, Ripollet o Badia del Vallès —prácticamente colindante—, forma parte, según la promotora, de una estrategia para atraer público más allá de Sabadell y consolidar el área como un nodo comercial de alcance comarcal.

Por su parte, Ocine, encargada de explotar el multicine, evita por ahora fijar un calendario. Fuentes de la compañía aseguran que no facilitarán más detalles hasta que haya novedades concretas sobre la evolución del proyecto.

Un proyecto que reabre el debate

Más allá del bloqueo actual, la iniciativa reabre el debate sobre la necesidad real de un nuevo cine en Sabadell, que actualmente ya cuenta con dos complejos —Cinema Imperial y Multicines Eix Macià, ambos gestionados por el grupo ACEC— y, en general, en el Vallès Occidental.

De materializarse, el equipamiento elevaría la oferta cinematográfica de la comarca hasta cerca de 80 pantallas, situándola entre las zonas con mayor densidad de cines de Catalunya, solo por detrás de Barcelona.

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El proyecto, concebido inicialmente para reforzar la oferta de ocio y cultura en el entorno de Via Sabadell, queda ahora pendiente de resolución administrativa, en un contexto de incertidumbre que, por el momento, aplaza su apertura sin una fecha clara en el horizonte.