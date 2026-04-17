Dos detenidos en la intervención de 65 kilos de hachís y seis de cocaína que tenían previsto entregar en el Baix Llobregat

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 13 de abril a dos hombres de 26 y 35 años acusados de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Los agentes les detectaron mientras hacían entregas de paquetes con actitud sospechosa, de forma que les hicieron un seguimiento con discreción, a través del cual permitieron reunir suficientes indicios para determinar que podría tratarse de una actividad ilícita. Los dos detenidos entregaban a diferentes establecimientos de varias localidades del Baix Llobregat paquetes con maquinaria profesional que escondía droga adentro, concretamente hachís y cocaína. Por todo ello, se los acabó deteniendo e interviniendo el material que tenían en los dos vehículos con que hacían las entregas.

En un patrullaje preventivo, los agentes detectaron dos vehículos de alquiler que circulaban por una zona de circulación restringida en Martorell, haciendo lo que parecían entregas de paquetería sin tener ningún tipo de rotulación profesional. Uno de estos vehículos se paró ante un establecimiento y el conductor entregó un paquete.

Al salir, fue al segundo vehículo, habló con sus ocupantes, y poco después los dos coches retomaron la marcha. Esto hizo sospechar los agentes, que iniciaron una vigilancia discreta que les llevó en Sant Andreu de la Barca y Corbera, donde se les perdió de vista momentáneamente. Poco después, los agentes les volvieron a localizar, les siguieron hasta la población de Cervelló, donde finalmente les pararon.

En el marco de las comprobaciones, encontraron cinco cajas de grandes dimensiones con etiquetado de envío y distribución a países europeos. Preguntaron a los ocupantes por la procedencia de los paquetes, y estos dieron versiones contradictorias, motivo por el cual los agentes les requirieron que les acompañaran a dependencias policiales.

Una vez en sede policial, se registraron de manera exhaustiva las cajas, que aparentemente contenían máquinas para el uso de agua a presión. Sin embargo, tenían un peso anómalo, y al abrirlas encontraron paquetes de plástico con hachís, escondida en el interior de la máquina de agua a presión que había sido previamente vaciada totalmente de todos sus componentes eléctricos y mecánicos. En total, intervinieron 65 kilogramos de hachís ocultos en trece máquinas de agua a presión y seis de cocaína escondidos en dos máquinas más.

Uno de los individuos manifestó que se dedicaba esporádicamente a hacer envíos a través de una empresa de mensajería, una información que sirvió para iniciar gestiones para localizar envíos efectuados previamente. Esto les permitió localizar varios paquetes en las poblaciones de Martorell, Pallejà, Santa Coloma de Cervelló y Sant Vicenç dels Horts.

Igualmente, se localizaron otros establecimientos comerciales que gestionan envíos de paquetería en el norte del Baix Llobregat, que ya habían enviado los paquetes a la sede central en Vilanova i la Geltrú. Hechas las comprobaciones en la sede central, se encontraron cuatro paquetes más.