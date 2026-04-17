Los delitos descendieron en 2025 en Castelldefels por tercer año consecutivo

El número de delitos descendió en Castelldefels (Baix Llobregat) en 2025 respecto al año anterior. Así lo concluyó la última Junta Local de Seguridad de la ciudad, celebrada el pasado 14 de abril y en la que se presentaron los resultados obtenidos en materia de seguridad en la ciudad durante el último año. Según los datos presentados, los delitos en Castelldefels bajaron un 6,1% en el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, pasando de 3.708 a 3.480 infracciones penales. El Ayuntamiento de Castelldefels celebra así un descenso de los delitos por tercer año consecutivo.

Este descenso es especialmente significativo en diversas tipologías delictivas: robos con fuerza bajaron un 12,7%; robos con fuerza en domicilios disminuyeron un 23,6%; robos con fuerza en empresas cayeron un 75%; y, además, las ocupaciones de bienes inmuebles descendieron (de 27 consumadas en 2024 a nueve en 2025 ), gracias al trabajo coordinado con los Mossos d'Esquadra. El consistorio también remarca en un comunicado que bajaron los delitos conocidos contra la libertad sexual (-24,3%, pasando de 37 a 2024 a 28 a 2025) y que descendieron las agresiones sin violencia / intimidación (-40,9%) y otros hechos relacionados con esta tipología de delitos (-50%).

Por contra, crecieron los delitos contra la salud pública, un 154,5% (pasando de 11 en 2024 a 28 en 2025). "Este incremento se debe en gran medida al incremento de la actividad policial en este ámbito, y que se ha visto también en la contratación del servicio de perros detectores de drogas", afirma el ayuntamiento.

En la reunión participaron representantes de los distintos cuerpos de seguridad que operan en la ciudad, como la Policía Local, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. También representantes de la Delegación del Gobierno en Catalunya, como la Subdelegada del Gobierno en Catalunya, Mari Carmen García-Calvillo; así como de la Generalitat de Catalunya, con el Director General de la Coordinación de las Policías Locales, Daniel Limones.

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Seguridad vial

En cuanto a la seguridad vial, el consistorio apunta que la junta reflejó que ha descendido el número de accidentes con víctimas mortales (0 personas el año pasado). Por el contrario, han crecido los atropellos (+40,7%), básicamente fuera de los pasos de peatones y motivados por distracciones. "La tendencia a la baja en los accidentes con heridos también continúa, con una reducción progresiva desde 2021, gracias a la implementación del Plan Local de Seguridad Vial y al aumento de los controles para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol (+150%)", remacha.