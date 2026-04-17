Cortes de tráfico en Sants este domingo: calles afectadas, desvíos y horario

La movilidad en el entorno de la plaza de Sants se verá alterada este domingo, 19 de abril, a partir de las 9.30 horas. El motivo es el traslado de dos árboles de gran tamaño desde la propia plaza hasta el paseo de Sant Antoni, una operación vinculada a las obras de adaptación de la estación de metro de Plaça de Sants, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Para llevar a cabo el trasplante será necesario desplegar un camión con grúa de grandes dimensiones, lo que implicará la ocupación de tres carriles de la calle de Sants, en el tramo comprendido entre el paseo de Sant Antoni y la calle de Joan Güell. En este punto, solo quedará habilitado un carril en sentido Besòs, mientras que el tráfico en sentido Llobregat se desviará por la calle de Galileu hasta enlazar con Joan Güell a través de la calle de los Rajolers.

La intervención coincide con la jornada dominical en la que ya se aplican restricciones de tráfico por la iniciativa Obrim carrers, lo que, según la previsión municipal, reduce el volumen de circulación habitual en la zona.

El traslado de los árboles hasta su nueva ubicación, en la acera del lado de montaña del paseo de Sant Antoni, entre las calles de Vallespir y Santa Caterina, también implicará afectaciones en esta vía. En concreto, se ocupará el cordón de aparcamiento y servicios y se cortará el carril de circulación en sentido Llobregat, así como el carril bici entre las calles de Comtes de Bell-lloc y Sants. En este caso, el tráfico se desviará por Comtes de Bell-lloc, Melcior de Palau y Joan Güell.

Además, la calle de Alcolea quedará cortada a la altura de Valladolid, con desvíos alternativos por Galileu, Rajolers y Joan Güell. Por su parte, el tramo de la calle de Santa Caterina entre Valladolid y el paseo de Sant Antoni funcionará como fondo de saco, con acceso exclusivo para vecinos y servicios de emergencia.

La calle de Vallespir permanecerá abierta, aunque con restricción de giro a la derecha hacia el paseo de Sant Antoni. En cuanto a la movilidad ciclista, el carril bici de este paseo estará cortado en ambos sentidos en el tramo afectado, con señalización para que los usuarios bajen de la bicicleta.

Estas actuaciones se enmarcan en las obras iniciadas el pasado mes de febrero para mejorar la accesibilidad de la estación de la línea L5 de Plaça de Sants. Se trata de un punto clave de la red de metro, ya que conecta con la L1 y registra un uso diario cercano a las 55.000 personas.

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El proyecto prevé adaptar la estación para personas con movilidad reducida, incluyendo sus dos accesos, en la plaza de Sants y en la calle de Joan Güell, así como el vestíbulo y parte del pasillo de correspondencia entre las líneas L1 y L5.