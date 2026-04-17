Colombia entrega a Barcelona el último retrato artístico en vida de Gabriel García Márquez

La biblioteca Gabriel García Márquez ha sumado este viernes una nueva pieza simbólica a su identidad: el último retrato artístico en vida del escritor colombiano que le da nombre. Lo ha entregado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al alcalde Jaume Collboni en un acto celebrado a mediodía en el equipamiento de Sant Martí. La donación llega de la mano de la Presidencia de la República de Colombia, la Fundación Bravo y el fotógrafo Mauricio Vélez, autor del retrato.

El cuadro esperaba ya preparado en la tercera planta, junto a la sección de literatura latinoamericana, cubierto con una tela que Petro y Collboni han retirado antes de dirigirse a los asistentes. Tras los discursos, ambos han hecho un corto recorrido conversando por el interior de la biblioteca. La cita ha contado con la asistencia por sorpresa del cantante Joan Manuel Serrat.

Juan Manuel Serrat se ha unido a la comitiva de Jaume Collboni y Gustavo Pietro / Naïm Ait Fonollà

La imagen artística muestra a García Márquez en blanco y negro junto a un ramo de flores amarillas, en un marco negro de grandes dimensiones. Las flores amarillas forman parte del imaginario más reconocible de García Márquez. El escritor las convirtió en un símbolo de buenos augurios y en una especie de amuleto personal y literario, hasta el punto de tener siempre cerca rosas de este color mientras escribía y llevar una en la solapa el día que recibió el Nobel. En el retrato donado a Barcelona, el color rompe el blanco y negro y remite a uno de los emblemas más reconocibles del universo de Gabo.

El orgullo y el poder de la palabra

Collboni ha agradecido el gesto de “generosidad” de Petro y ha subrayado que la donación ayuda a estrechar los lazos de la ciudad con Latinoamérica y con su literatura. El alcalde ha reivindicado la biblioteca como “un orgullo y un símbolo” del acceso público a la cultura y ha recordado que se trata de un equipamiento situado en un “barrio popular” de Sant Martí.

Petro, por su parte, ha convertido su intervención en una defensa del poder de la palabra frente a la violencia, una lacra contra la que ha luchado mucho y aún lucha Colombia. “Hay países que tienen nombres universales desde las armas. Nosotros los tenemos por las palabras”, ha afirmado. El presidente colombiano ha sostenido que “las palabras son superiores siempre a las armas” y que, cuando se juntan con las multitudes, resultan “más poderosas que las armas y el dinero juntos”. Además, ha definido la biblioteca como “un espacio de paz” y ha dejado una dedicatoria a la ciudad: “Barcelona, capaz de crear, inventar; en la invención siempre habrá revolución”.

Gustavo Pietro, presidente de Colombia, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la donación del último retrato de García Márquez / Ayuntamiento de Barcelona

La Biblioteca Gabriel García Márquez, inaugurada en 2022, fue reconocida en 2023 por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) como la mejor biblioteca pública nueva del mundo. El jurado entonces destacó su papel como nodo comunitario y su capacidad para conectar cultura, barrio y vida cotidiana. El edificio se ha convertido en uno de los equipamientos culturales más visibles de Barcelona.

La presentación leída al inicio del acto ha definido la fotografía como una de las imágenes más significativas del archivo visual de García Márquez y como una obra que “trasciende lo fotográfico para convertirse en patrimonio emocional y cultural”.

Una jornada de proyección internacional

La donación del retrato ha culminado una jornada marcada por la proyección internacional de Barcelona. Antes del acto en la biblioteca, el alcalde ha participado en la recepción del presidente de la Generalitat junto a la líder de los Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, Iratxe García Pérez, y ha asistido en el Palau de Pedralbes a la bienvenida institucional al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por la I Cumbre España-Brasil.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto al governador provincial de Buenos Aires, Axel Kicillof / Ayuntamiento de Barcelona

A mediodía ha recibido en el Ayuntamiento al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la sede del consistorio. Kicillof y Collboni ha compartido las iniciativas de ambas metrópolis en materia de vivienda y han coincidido en la necesidad de fortalecer las administraciones locales para impulsar la economía, el conocimiento, las infraestructuras y la seguridad.

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Recepción de Collboni a alcaldes y representantes institucionales de Bruselas, Atenas, Mugla, Toronto y Nueva York / Ayuntamiento de Barcelona

A continuación, el edil barcelonés se ha reunido con el alcalde de Atenas, Haris Doukas. Ambos participan en organismos europeos como la red Eurocities o el Global Compact for Migration. También se ha visto con alcaldes y representantes institucionales asistentes a las citas internacionales que se celebran en la ciudad este viernes y sábado. Por ejemplo, ha recibido al alcalde de Mugla (Turquía), Ahmet Aras; la concejala de la ciudad de Toronto Alejandra Rojas; la comisionada de Relaciones Internacionales de Nova York, Ana María Archilla; y la presidenta del Comité de les Regiones de la Unión Europea, Kata Tutto.