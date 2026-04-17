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Barcelona estrena su primer museo al aire libre dedicado a la geología en la Zona Universitaria

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Render del Jardí Geològic de la Zona Universitària

Render del Jardí Geològic de la Zona Universitària / UB / Ajuntament

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Barcelona
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Barcelona estrenará la próxima semana un museo al aire libre dedicado a la geología. Se trata del nuevo Jardín Geológico de la Zona Universitaria, situado en la calle de Menéndez y Pelayo, entre Martí i Franquès y la avenida de Joan XXIII, en el barrio de La Maternitat i Sant Ramon.

El espacio, de unos 1.830 metros cuadrados, es propiedad de la Universitat de Barcelona, pero estará abierto al público. La obra ha costado 1,2 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation, y la ha impulsado la empresa municipal BIMSA.

Más que un parque al uso, la idea es convertir este rincón en una especie de "aula abierta". A lo largo del recorrido se pueden observar rocas, materiales naturales y elementos informativos que explican distintos aspectos de la geología y las ciencias de la Tierra. Todo pensado para que cualquiera que pase por allí, y tenga curiosidad, pueda aprender sobre esta materia. Desde el consistorio destacan que se trata del primer museo al aire libre de la capital catalana.

Jardí Geològic de la Zona Universitària

Render del Jardí Geològic de la Zona Universitària / UB / Ajuntament

Recorrido por el interior del planeta

El jardín se divide en cuatro partes. La primera propone un paseo por el tiempo geológico: el suelo cambia según la época que representa y se acompaña de grandes rocas en bruto. La segunda se centra en el planeta Tierra y muestra sus capas internas a través del pavimento, justo en una de las entradas a la facultad.

El tercer espacio es un muro geológico que simula un corte de la corteza terrestre, colocado frente a la entrada principal. Y el cuarto, junto a la Facultad de Biología, explica cómo la geología ha influido en la historia de la humanidad, con un diseño que recuerda a pequeñas dunas donde se exponen distintos materiales.

Ubicación del museo al aire libre, junto a la facultad

Acto inaugural

La inauguración oficial será el miércoles 22 de abril a las 12.30 horas, con la presencia del concejal del distrito, David Escudé; el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia; el decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra, Albert Soler; y la arquitecta del proyecto, Eliana Crubellati Benedetti.

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El proyecto nace de una iniciativa de la propia facultad dentro del concepto de “Portal del Conocimiento” de la universidad. Lo han desarrollado RFArq Arquitectos, con Eliana Crubellati Benedetti al frente; el museólogo Jordi Vives Arumí y VIAQUA.

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