Barcelona, epicentro de las retenciones este viernes: hasta 9 kilómetros de colas en la Ronda de Dalt y un carril cortado en la Litoral

La intensa circulación propia de un viernes por la tarde, sumada a varios accidentes, está provocando una jornada de fuertes congestiones en la red viaria catalana, especialmente en los accesos al área metropolitana de Barcelona, con un carril cortado en la Ronda Litoral y varios kilómetros de colas en la de Dalt.

Las retenciones se concentran principalmente en la AP-7, que vuelve a ser la vía más afectada. Un camión accidentado a la altura de Badia del Vallès provoca varios tramos de congestión desde Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat, en sentido Girona. También entre en Mollet, Montmeló y Santa Perpètua de Mogoda, donde también han cortado un carril a primera hora de la tarde, se registran 3 kilómetros de colas.

La situación viaria es complicada en las rondas de Barcelona. En la Litoral se registran retenciones en ambos sentidos, con un carril cortado entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. Y la de Dalt figura como uno de los tramos más congestionados, con hasta 9 kilómetros de circulación con congestión en el Nus de la Trinitat.

Otros accesos habituales a la capital catalana también presentan dificultades. Un vehículo averiado en la C-58 ha obligado a cortar un carril en la entrada a Barcelona, generando retenciones de varios kilómetros, mientras que en la B-30 se acumulan colas entre Barberà del Vallès, Badia del Vallès y Sant Cugat del Vallès en ambos sentidos, por el complicado acceso a la AP-7

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Además, se registran incidencias puntuales en otras vías como la C-31 en Badalona, donde un accidente mantiene un carril cortado en dirección Barcelona, o la C-14 a la altura de Pira, con paso alternativo por otro siniestro. La A-2 también presenta circulación intensa en distintos tramos del Baix Llobregat y en Abrera solo hay un carril abierto al tráfico en sentido Lleida