Entradas gratis en Barcelona por Sant Jordi: el requisito para acceder a la Sagrada Família, Torre Glòries y Colón

Barcelona celebra el Día de Sant Jordi, el próximo 23 de abril, con una propuesta especial para todas las personas llamadas Jordi, Jordina, Jorge, Georgina y sus variantes en otros idiomas. Durante la jornada, podrán entrar gratis o con ofertas especiales a tres de los lugares más emblemáticos de la capital catalana: la Sagrada Família, la Torre Glòries y el Mirador de Colón.

En la Sagrada Família, las personas con estos nombres podrán entrar totalmente gratis el 23 de abril junto a un acompañante. Para acceder será imprescindible realizar reserva previa a través de la web oficial del templo, ya que la entrada estará sujeta a los diferentes tramos horarios y al aforo disponible.

El Mirador del Colón también se suma a la celebración con acceso gratuito para los homenajeados en su día, y sus acompañantes tendrán un 50% de descuento en la entrada al monumento. Desde su mirador se pueden contemplar vistas del Port Vell, la Rambla y toda la fachada marítima de la ciudad. La promoción estará vigente el 23 de abril solo por la mañana, de 8:30 a 13:15 horas, y será necesario presentar el DNI o documento de identidad.

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Por su parte, la Torre Glòries amplía la iniciativa durante varios días. Del 23 al 27 de abril, en horario de 10:00 a 21:00 horas, las personas con estos nombres tendrán una oferta de 2x1, para acceder al mirador con un acompañante, pagando solo una entrada. Desde allí, se puede disfrutar de una panorámica completa de toda Barcelona, que permite contemplar, entre otros puntos, la Sagrada Família, el frente marítimo o el Tibidabo. En este caso no es necesaria reserva previa, aunque sí será obligatorio presentar un documento de identidad.