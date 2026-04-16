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Sant Jordi 2026 en Cornellà: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

La plaza de la Església acogerá la tradicional celebración del 23 de abril, con paradas de libros y rosas y actividades infantiles inspiradas en el 'trencadís' de Gaudí, conmemorando su centenario

Imagen de archivo de un 'stand' de Sant Jordi en Cornellà.

Imagen de archivo de un 'stand' de Sant Jordi en Cornellà. / Ayuntamiento de Cornellà

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Cornellà de Llobregat
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Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) vuelve a salir a la calle para celebrar el mes de la lectura, con una fecha señalada en el calendario: el 23 de abril, Sant Jordi. La plaza de la Església volverá a ser el escenario de esta cita popular y cultural. Desde las 10 h de la mañana habrá paradas de libros y rosas, protagonistas de este día, y actividades dirigidas a niños y adolescentes durante el horario escolar. Este año, con la participación del alumnado de las escuelas de Cornellà, "se quiere llenar la plaza de rosas y dragones inspirados en el 'trencadís' de Gaudí, coincidiendo con la conmemoración de los 100 años de su muerte, que servirán para decorar la plaza y darle más color y vida a la fiesta", explica el Ayuntamiento de Cornellà.

Hasta las 20 h, todo el mundo podrá disfrutar de la Feria del Libro y de la Rosa, donde no faltarán las firmas de autores y autoras y los espectáculos culturales y familiares. Durante la tarde tendrán lugar tres espectáculos: uno infantil y familiar, a las 17 h, a cargo de la compañía En clave de clown; un recital poético en clave de mujer, a cargo de M. Helena Tolosa Costa, a las 18 h; y otro que fusionará poesía y música electrónica, a las 19 h, con la poeta Neus P. Cirera.

Nueve autores y autoras de la ciudad tendrán un espacio para ofrecer su firma en los libros que acaban de publicar: Ernesto Rincon, Laia Baldevey, Anna Grau Gimeno, Amparo Fernández, Belén Soler, Laia G Rivas, Joan Tardá, Elena Losada y Tomeu Pinya.

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Actos de Sant Jordi en Cornellà.

Actos de Sant Jordi en Cornellà. / Barcelona

Como el año pasado, el personaje de La Llibretera estará en la plaza para conducir y dinamizar las diferentes actividades. La Fira está organizada por el Ayuntamiento de Cornellà con la colaboración de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà y de librerías y floristerías de la ciudad. "El objetivo es dar entidad a la celebración de este día tradicional propio de la cultura catalana, en un espacio común, y potenciar la identificación de Cornellà como ciudad de la lectura", dice el consistorio.

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