Rubí recupera tres pozos para reforzar sus recursos hídricos

El Ayuntamiento de Rubí ha iniciado este mes de marzo las obras para rehabilitar y poner de nuevo en funcionamiento tres pozos de agua del municipio, ubicados en la zona de Can Mir. Se trata de los pozos del Mig 1 y 3 y el de la Font del Ferro, una actuación que se enmarca dentro del plan de inversiones municipal y que busca ampliar los recursos hídricos disponibles.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 126.768 euros, tendrán una duración aproximada de siete semanas. La intervención permitirá recuperar unas infraestructuras actualmente en desuso y volver a aprovechar el agua subterránea como fuente complementaria.

El objetivo principal es reforzar la capacidad del municipio para hacer frente a episodios de sequía, cada vez más frecuentes, y avanzar hacia una gestión más eficiente del agua. En este sentido, el agua extraída de los pozos se destinará principalmente a usos municipales que no requieren agua potable, como la limpieza viaria, el riego de zonas verdes o el llenado de cisternas.

Esta medida permitirá reducir el consumo de agua potable en tareas donde no es imprescindible, optimizando así los recursos disponibles. El concejal de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Bienestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, ha explicado que “el aprovechamiento de aguas subterráneas permite ser más eficiente en el uso de los recursos. Evitar malgastar agua potable en usos como el riego o la limpieza de calles es el propósito de estos aprovechamientos de kilómetro cero”.

Nuevos sistemas de bombeo y control

El proyecto incluye la instalación de nuevos equipos de bombeo y la conexión de los pozos con el depósito del Mig mediante nuevas canalizaciones. Asimismo, se llevará a cabo la rehabilitación e impermeabilización de este depósito, al que se incorporará un sistema de cloración para garantizar la calidad del agua.Además, se habilitará un punto de carga para los camiones de limpieza viaria y se instalarán sistemas de control y sensores para supervisar el funcionamiento de toda la infraestructura.

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Con esta actuación, el consistorio pretende dar un paso más para diversificar las fuentes de agua del municipio y mejorar su resiliencia ante la escasez hídrica, apostando por el aprovechamiento de recursos locales y una gestión más sostenible.