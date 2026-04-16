Dos proyectos buscarán la integración laboral de jóvenes vulnerables en Gavà y Cornellà bajo la alianza Diputación-Aigües de Barcelona

La Diputación de Barcelona (DIBA) y Aigües de Barcelona han formalizado un convenio de colaboración con los ayuntamientos de Cornellà de Llobregat y Gavà para desarrollar proyectos de inserción laboral en barrios vulnerables del Baix Llobregat. Las iniciativas se enmarcan en los programas ‘Barris i Comunitats: motors de transformació social’ y ‘Territori social’, que tienen como objetivo reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida.

El acuerdo, firmado en la sede de la DIBA, busca reforzar la colaboración entre administraciones públicas y el sector privado para desplegar políticas centradas en la empleabilidad, la cohesión comunitaria y el empoderamiento social. Durante el acto, la presidenta de la DIBA, Lluïsa Moret, ha subrayado que la institución trabaja para “estar al servicio de los municipios” y dotarlos de recursos para intervenir desde la proximidad. Moret ha destacado que la suma de esfuerzos entre administraciones y empresas permite impulsar proyectos adaptados a cada realidad local.

En este sentido, remarcó que el programa ‘Barris i Comunitats’ lleva más de siete años en funcionamiento y ha movilizado cerca de 20 millones de euros en distintos municipios, "consolidándose como una herramienta clave de intervención social en barrios vulnerables", en palabras de Moret.

Formación y empleo para jóvenes en Cornellà

En Cornellà de Llobregat, el proyecto ‘Oficis: construint futur’ estará dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de vulnerabilidad. La iniciativa ofrecerá formación práctica en oficios con alta demanda laboral, como electricidad, instalaciones o energía, combinada con competencias transversales.

El programa incluirá acompañamiento individualizado durante todo el proceso formativo y un seguimiento posterior a la inserción laboral. El alcalde de Cornellà y vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, ha destacado que estas iniciativas permiten “ir más allá de la asistencia” y ofrecer herramientas reales para mejorar las oportunidades de las personas.

En Gavà, el proyecto ‘Ocupem-nos’ se centrará en personas en situación de desempleo del barrio de Les Ferreres. La iniciativa impulsará itinerarios personalizados de integración laboral, acompañamiento a las familias y acciones para reducir la brecha digital. La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, ha puesto en valor la importancia de actuar en barrios con necesidades específicas y subrayó que "estos programas contribuyen a mejorar la cohesión social, la convivencia y la justicia social en la ciudad".

Trabajo en red con entidades sociales

Ambos proyectos cuentan con la participación de entidades del tercer sector, como la Fundació Formació i Treball-Recibaix, la Fundación GiBaix o la Fundación Secretariado Gitano, que colaborarán en la detección de participantes y en el desarrollo de los itinerarios de inserción. Desde Aigües de Barcelona, su consejero delegado, Felipe Campos, ha destacado que estas iniciativas se construyen “a partir del diálogo y el trabajo conjunto” entre administraciones y entidades sociales para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad.

Las actuaciones incorporan indicadores de seguimiento para medir su impacto, como la inserción laboral, la mejora de competencias básicas y digitales o el fortalecimiento de las redes comunitarias. También se prestará especial atención a la participación de mujeres, jóvenes y colectivos minoritarios.

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Los proyectos se alinean con el Plan de Actuación de Mandato de la Diputación de Barcelona (2024-2027) y con la Agenda 2030, especialmente en la reducción de desigualdades y la promoción del bienestar. Con este convenio, Cornellà y Gavà se suman a otros municipios del área metropolitana donde ya se han desarrollado iniciativas similares, consolidando un modelo de intervención basado en la colaboración público-privada y el trabajo comunitario.