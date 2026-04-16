Parets inicia un plan ecológico para combatir las plagas en el arbolado urbano

El Ayuntamiento de Parets del Vallès pondrá en marcha esta semana las tareas de prevención y control de plagas en el arbolado de la vía pública mediante el sistema de Gestión Integrada de Plagas (GIP). Las actuaciones comenzarán entre los días 16 y 17 de abril y tienen como objetivo optimizar los recursos y aplicar estrategias progresivas en función de la gravedad y el tipo de afección que presenten los árboles.

La primera fase del plan se basa en el control biológico, que consiste en la liberación de insectos depredadores capaces de combatir de forma natural las plagas más comunes. Entre ellos destacan las mariquitas, utilizadas para eliminar el pulgón, una de las afecciones más habituales en el arbolado urbano. Para facilitar su desarrollo, se instalarán pequeñas cajas de madera en las ramas de los árboles, donde estos insectos podrán reproducirse y completar su ciclo como larvas.

Este método permite reducir el uso de tratamientos químicos y favorece el equilibrio natural del ecosistema urbano. Además, se trata de una estrategia ecológica que no genera residuos ni implica riesgos de toxicidad para las personas o el entorno, al tiempo que contribuye a combatir también algunos tipos de hongos.

En caso de que la plaga persista o las condiciones lo requieran, el Ayuntamiento contempla una segunda fase basada en la endoterapia vegetal. Este sistema consiste en la inyección directa de productos fitosanitarios en el tronco del árbol para actuar de manera específica sobre determinadas plagas.

Como último recurso, se aplicaría un tratamiento fitosanitario convencional mediante pulverización sobre la copa de los árboles. Esta opción solo se utilizaría en situaciones en las que las medidas anteriores no resulten efectivas.

El inicio de las actuaciones a mediados de abril responde a criterios técnicos, ya que en esta época los árboles se encuentran en fase de brotación y disponen de una masa foliar desarrollada, lo que mejora la eficacia de las diferentes estrategias de control.