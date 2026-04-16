Nuevo inquilino
El edificio Estel de Barcelona suma otra multinacional y se consolida como hub de grandes empresas
La consultora británica de selección de personal Hays ha trasladado allí su sede para Catalunya y Baleares
Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
InmoCaixa compra el edificio Estel a los fondos Bain Capital y Freo
Así se trabaja en el hub de AstraZeneca del edificio Estel: horario flexible, 66 nacionalidades y muchos 'millennials'
El flamante edificio Estel del Eixample tiene nuevo vecino. La consultora británica de recursos humanos Hays ha trasladado allí su sede en Barcelona, donde ha alquilado unas oficinas de 1.239 metros cuadrados que centralizan los servicios para Catalunya y Baleares.
La nueva sede reúne a todos los equipos que la compañía tiene en estos territorios y "refuerza su capacidad para ofrecer soluciones integrales de selección y gestión de talento a empresas y profesionales, en línea con la evolución del mercado laboral", según ha destacado la multinacional.
Hays opera en España desde hace más de dos décadas y cuenta con oficinas en Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. La compañía ha señalado que su objetivo es superar los 100 empleados en Barcelona en los próximos años.
Sede de grandes empresas
El edificio Estel, donde se ubica la nueva sede, está situado en la confluencia de la avenida de Roma con la calle Mallorca, a poca distancia de la estación de Sants. Su principal inquilino es el AstraZeneca Global Hub de Barcelona.
Desde enero, el inmueble es propiedad de InmoCaixa, el brazo inversor de La Caixa, que lo compró el pasado enero a los fondos Bain Capital y Freo por 385 millones de euros.
A la inauguración del Hub de Astrazeneca, en junio de 2025, asistieron autoridades como la ministra de Sanidad, Mónica García; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
El complejo, que en su día fue ocupado por Telefónica y permaneció años en desuso hasta su rehabilitación integral, se ha transformado en un espacio de oficinas de alto nivel con más de 52.000 metros cuadrados de superficie alquilable. La planta baja se ha diseñado como un espacio abierto a la ciudadanía, con comercios y locales de restauración.
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