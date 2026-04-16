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En el barrio de Cerdanyola

Los Mossos detienen a un hombre por dos robos en el interior de dos vehículos en Mataró

La policía catalana asegura que se trata del séptimo arresto por motivos similares del individuo desde el 9 de febrero

BALANCE POLICIAL ANUAL | Cara y cruz de la delicuencia en Mataró: bajan un 19% los robos con fuerza en establecimientos y suben un 17% los hurtos

Dos agentes de la Policía Local de Mataró

Dos agentes de la Policía Local de Mataró / AJUNTAMENT DE MATARÓ

El Periódico

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Mataró
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Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Mataró detuvieron, el 14 de abril, a un hombre de 30 años como presunto autor de dos robos con fuerza en el interior de dos vehículos. Alrededor de las 00:30 horas, un testigo alertó que un hombre acababa de romper el vidrio de un coche que se encontraba estacionado al cruce de las calles Verge de Paloma con Jaume I, en el barrio de Cerdanyola.

Gracias a la descripción de cómo iba vestido el autor de los hechos, una patrulla de los Mossos d'Esquadra lo localizó en la calle Marató, muy cerca de donde habían sucedido los hechos. Al registrarlo le encontraron unas gafas de sol, un ambientador de coche, mecheros y otros objetos que presuntamente acababa de sustraer de dos vehículos que había forzado. También llevaba encima una herramienta especial para romper vidrios de vehículos.

Por estos motivos, el hombre, que acumula numerosos antecedentes policiales, quedó detenido como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. Es la séptima vez, desde el 9 de febrero, que se le detiene por hechos similares.

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Los Mossos d'Esquadra relacionan el arresto con las patrullas 'guilla', conjuntas con la Policía Local de Mataró: "Estas detenciones son fruto de la intensificación del patrullaje dirigido a prevenir esta tipología delictiva en el barrio de Cerdanyola". El detenido pasó este miércoles a disposición judicial al juzgado de guardia de Mataró.

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