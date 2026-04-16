'Nocco'
Una fábrica textil del Poblenou renacerá como edificio singular de oficinas
El fondo alemán Patrizia inicia la comercialización de la antigua sede de Tules y Encajes, rehabilitada por Urban Input
Campus y escuelas de negocios, los nuevos reyes del distrito tecnológico 22@ de Barcelona
MAPA | Repóquer de nuevas obras en Glòries en 2026: tranvía, metro, sifón, derribos y aceras
Una fábrica textil en desuso en el barrio barcelonés de Provençals del Poblenou tendrá una segunda vida con 'Nocco', un proyecto de transformación en oficinas singulares. Se construyó en 1946 como sede de la empresa de confección Tules y Encajes S.A., aunque ha tenido distintos usos a lo largo de sus 80 años y ha estado cerrada en distintos periodos. El fondo alemán Patrizia, fundado por Wolfgang Egger, se fijó en este espacio, se alió con Urban Input para su rehabilitación e inicia ahora la fase de comercialización a través de un acuerdo en exclusiva con Cushman & Wakefield.
El edificio está situado en la esquina de las calles Perú y Castella, que a mediados del siglo pasado era la periferia del nucleo fabril del Poblenou y hoy es el norte del distrito tecnológico 22@, a cuatro manzanas de la nueva Glòries. La disponibilidad de grandes inmuebles y suelo y la actual recuperación del mercado de las oficinas han generado un notable interés inmobiliario e inversor en esta zona. De hecho, la gestora de activos internacional Patrizia refuerza con esta finca su apuesta por el distrito tecnológico barcelonés, donde adquirió en 2022 una residencia de estudiantes de 538 habitaciones y donde acaba de estrenar este marzo el enorme coworking Aticco Diagrame, que con 20.000 m² es el mayor espacio de trabajo flexible de España y del sur de Europa.
En un comunicado, Patrizia ha dado a conocer que el nuevo complejo Nocco ofrece "una superficie alquilable de 4.856 m² distribuidos en cuatro plantas y un patio central de 450 m²", que se convierte en un espacio común ajardinado y potencialmente abierto al barrio. Así, busca posicionarlo como "un edificio de oficinas no convencional que combina e integra patrimonio histórico, diseño contemporáneo y criterios avanzados de sostenibilidad". En este sentido, aspira a ser el primer edificio de oficinas en Europa en alcanzar el primer nivel del Living Building Challenge, uno de los estándares internacionales más exigentes en impacto ambiental.
La rehabilitación ha mantenido la estructura original de dos naves longitudinales con cubiertas a dos aguas. Como en la mayoría de inmuebles de origen fabril, este tipo de arquitectura ofrece mucha "luminosidad, amplitud y funcionalidad". La propiedad asegura, además, que "ha preservado elementos arquitectónicos y patrimoniales clave, como el reloj original del patio, el escudo en piedra de la antigua compañía, la sala noble o las cerchas industriales". "Cada detalle recuperado es un homenaje a los trabajadores y al barrio que lo vio nacer", sostiene.
La "personalidad única" del edificio es también un argumento comercial para atraer marcas interesadas en instalarse en un lugar "diferencial" del 22@. La propiedad menciona como ejemplo "compañías de tecnología e innovación, agencias y estudios creativos, marcas premium de bienestar y estilo de vida, así como organizaciones vinculadas a la sostenibilidad y la economía circular".
“Nocco representa perfectamente nuestra visión de los espacios de trabajo del futuro: activos que combinan historia, sostenibilidad y diseño, en ubicaciones clave como el 22@ de Barcelona", destaca Susana Cabrera, Country Manager y Head of Investment Management en Iberia de Patrizia, que se reafirma en su interés por activos prime en "mercados estratégicos europeos". Por su lado, Howard Pierce, partner de Urban Input, enfatiza la voluntad de “repensar el lugar de trabajo" con la creación de "ecosistemas" de talento que superen el concepto de una oficina convencional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
- Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición