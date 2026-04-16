Els Catarres, Álvaro de Luna y Juan Magan, protagonistas de los conciertos de las Festes de Maig 2026 de Badalona

La gran fiesta mayor de Badalona, las Festes de Maig, contarán este año con las actuaciones musicales de Els Catarres (el 8 de mayo) y Álvaro de Luna (el 10 de mayo). Además, el concierto de la Basketball Final Four de Champions League correrá a cargo del badalonés Juan Magán, icono internacional de la música 'electrolatina', el 9 de mayo. La programación, describe el Ayuntamiento en un comunicado, "mantiene como referencia la cultura popular y las tradiciones badalonesas", con el multitudinario piromusical y la Cremada del Dimoni ―precisamente dedicado en esta edición al baloncesto―, que irá precedida una vez más de un gran espectáculo lumínico con 500 drones.

Como novedad, el consistorio recupera este año la Fiesta de las Migas, rebautizada como 'Las Migas del Dimoni'. La cita abrirá el próximo 1 de mayo el programa de las fiestas de este año e irá acompañada del concierto del grupo badalonés Los Desmadraos. El gobierno municipal destaca que "por primera vez, esta fiesta estará organizada directamente por el Ayuntamiento con la voluntad de integrarla plenamente como un acto de ciudad dentro del programa oficial de las Festes de Maig".

"Ante el éxito de acogida que tuvo el año pasado", sigue el consistorio, el sábado 23 de mayo se volverá a celebrar el 'Gran Tardeo' de los años 80, "una propuesta dirigida a un público adulto que llenará a tope la plaza del President Tarradellas". La oferta de 'tardeos' se amplía este año con otra edición, agendada para el 22 de mayo, "dedicada a la música urbana y especialmente dirigido a los jóvenes".

La programación completa ha sido presentado este jueves en un acto en que han participado la primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Badalona, Cristina Agüera, y la concejala de Cultura y Educación, Vanesa González. "Las fiestas son tradición, cultura popular, música, orgullo de ciudad y sobre todo participación de todo el mundo", ha destacado Agüera.