La Sindicatura alerta de la degradación "evidente" de los jardines del histórico Hospital de la Santa Creu de Barcelona

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha pedido al ayuntamiento, y en concreto al distrito de Ciutat Vella, que refuerce la limpieza y el mantenimiento de los jardines Rubió i Lluch, ubicados en el antiguo Hospital de la Santa Creu del Raval. La petición llega después de detectar que este espacio se encuentra en "un estado de dejadez, suciedad y degradación evidente", afirma la defensoría.

La actuación de la Sindicatura parte de una queja vecinal por el abandono de los jardines. A raíz de ello, se abrió una investigación y se visitó el lugar, donde pudieron comprobar que el estado de conservación del espacio presenta "carencias significativas".

Este toque de atención se produce en un contexto en el que, en los últimos años, los jardines habían acumulado quejas por su progresiva degradación, con presencia habitual de basura, jeringas y excrementos.

Medidas para frenar el deterioro

Desde la Sindicatura reconocen que el distrito está trabajando para gestionar un espacio con una realidad social compleja, pero considera que hace falta dar un paso más. En este sentido, propone intensificar las tareas de limpieza, desinfección y cuidado general para que el recinto esté en mejores condiciones para el uso ciudadano.

El organismo también plantea impulsar un programa específico de conservación preventiva del conjunto patrimonial, con el objetivo de proteger sus elementos arquitectónicos y evitar que el deterioro vaya a más.

Jardines de Rubió i Lluch, en el Raval de Barcelona

Otro de los aspectos que subraya la Sindicatura es la necesidad de reforzar la intervención social en la zona y para ello pide al consistorio que haya una mayor coordinación de los servicios sociales municipales para atender a las personas sin hogar que frecuentan estos jardines.

Precisamente, el ayuntamiento ya había intentado reactivar el uso ciudadano del recinto el pasado mes de septiembre con la puesta en marcha del proyecto “Llegim al jardí”. La iniciativa quería que este espacio se convirtiera en una zona de lectura al aire libre, con mesas y sillas, y servicios como consulta de revistas y periódicos, intercambio de libros, y grupos de lectura, con el objetivo de fomentar unos usos más saludables del jardín. No obstante, desde la Sindicatura lamentan que el espacio sigue estando en la misma situación de dejadez.

Valor histórico del recinto

Por otro lado, desde la Sindicatura señalan que los jardines Rubió i Lluch forman parte de un conjunto declarado bien cultural de interés nacional (BCIN), lo que obliga a su conservación prioritaria por parte del ayuntamiento.

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El antiguo Hospital de la Santa Creu empezó a construirse en el 1401 con el impulso del rey Martín el Humano, y funcionó durante más de cinco siglos, hasta su cierre en 1926, cuando la actividad sanitaria se trasladó al actual Hospital de Sant Pau. Con el paso de los siglos, el complejo ha terminado convirtiéndose en un referente del gótico civil catalán. A día de hoy, sus edificios acogen instituciones culturales de primer nivel como la Biblioteca de Catalunya o el Institut d’Estudis Catalans.