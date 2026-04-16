Siniestro de tráfico
Un motorista hospitalizado en estado grave tras un accidente en la C-32 en Mataró
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha movilizado tres ambulancias y durante dos horas solo ha habido un carril abierto en la vía
Reabierta la circulación en la C-32 en Sant Pere de Ribes tras el accidente de un camión que derramó 7.000 litros de líquido corrosivo
Un motorista ha sido trasladado en estado grave al hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona, tras accidentarse este jueves por la mañana en la autopista C-32, a la altura de Mataró con otro coche, según ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en 'X'.
El siniestro se ha producido sobre las 08.23 horas y ha obligado a dejar tan solo un carril abierto en sentido Barcelona, lo que ha llegado a provocado unos cuatro kilómetros de retención desde Sant Andreu de Llavaneres.
No obstante, la circulación se ha podido normalizar progresivamente hasta que a las 10.30 horas ya se han reabierto todos los carriles.
Por su parte, los Bombers de la Generalitat han activado dos dotaciones para dar apoyo al SEM. Los servicios sanitarios han movilizado tres ambulancias.
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