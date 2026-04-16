Un motorista hospitalizado en estado grave tras un accidente en la C-32 en Mataró

Un motorista ha sido trasladado en estado grave al hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona, tras accidentarse este jueves por la mañana en la autopista C-32, a la altura de Mataró con otro coche, según ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en 'X'.

El siniestro se ha producido sobre las 08.23 horas y ha obligado a dejar tan solo un carril abierto en sentido Barcelona, lo que ha llegado a provocado unos cuatro kilómetros de retención desde Sant Andreu de Llavaneres.

No obstante, la circulación se ha podido normalizar progresivamente hasta que a las 10.30 horas ya se han reabierto todos los carriles.

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Por su parte, los Bombers de la Generalitat han activado dos dotaciones para dar apoyo al SEM. Los servicios sanitarios han movilizado tres ambulancias.