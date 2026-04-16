La Modelo, Montjuïc y Fabra i Coats serán los ejes del nuevo plan de memoria de Barcelona hasta 2030

Barcelona pondrá en marcha entre 2026 y 2030 nuevos centros de memoria, exposiciones y programas educativos dentro del nuevo Plan de Memoria Democrática del ayuntamiento. El proyecto, presentado este jueves, cuenta con una inversión inicial de 6,7 millones de euros y su objetivo es que "se garantice el derecho ciudadano a la memoria" y "se amplíe la difusión rigurosa del pasado". Entre las principales iniciativas del plan, y que concentrarán la mayor parte del presupuesto, destacan la ya anunciada transformación de la antigua cárcel de La Modelo en un lugar de memoria, la creación de un espacio dedicado a las víctimas del terrorismo en el Castell de Montjuïc y un centro de divulgación sobre la evolución del trabajo en la Fabra i Coats.

Entre las iniciativas que incluye, las principales y las que más presupuesto recibirán serán la ya anunciada transformación de la antigua cárcel de La Modelo en un centro de memoria o la creación de un espacio sobre el terrorismo en el Castell de Montjuïc.

La presentación de esta hoja de ruta se ha celebrado, precisamente, en la antigua prisión de La Modelo. Allí, la teniente de alcaldía de Memoria Democrática, Raquel Gil, ha defendido esta estrategia que define la memoria como “plural, inclusiva y transformadora”, y como herramienta para fortalecer la democracia ante la desinformación y los discursos de odio que proliferan en la actualidad.

En este sentido, desde el consistorio advierten de una falta de información suficiente sobre nuestra historia reciente, la del siglo XX, a las nuevas generaciones, y del riesgo de interpretaciones distorsionadas. Por ello, el documento presentado este jueves plantea tres ejes de actuación con la creación de espacios de memoria, actividades educativas y proyectos de investigación y difusión.

Espacios de reparación

El primer apartado es el que concentra la mayor inversión, con 6,15 millones de euros, y se centra en la preservación del patrimonio y el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Aquí se incluyen la transformación de la antigua Galería 4 de La Modelo en un espacio permanente de memoria democrática y derechos humanos; la creación del Centro de Interpretación del Terrorismo en el Castell de Montjuïc, un espacio dedicado al reconocimiento de las víctimas del terrorismo con exposiciones, investigación y actividades educativas; y el Centro de Interpretación del Trabajo en Fabra i Coats, donde se divulgará sobre cómo ha evolucionado el mundo laboral en Barcelona, incluyendo no solo el trabajo industrial, sino también el trabajo doméstico, de cuidados o la precariedad, con la gestión del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).

Asimismo, el plan incluye la reactivación de la Junta de Valoración del tardofranquismo para dar reconocimiento a víctimas hasta ahora excluidas, como personas trans u homosexuales, así como las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, donde durante la dictadura se encerraba aquellas que desafiaban la moral y los roles de género de la época.

El ayuntamiento ha informado, además, de que se seguirán revisando los nombres de calles y plazas de la ciudad para reforzar la presencia de mujeres, como se ha venido haciendo en los últimos años.

Memoria en las aulas

El segundo eje, centrado en la educación y la difusión de la historia reciente de España, contará con un presupuesto de 463.141 euros. Una parte se destinará a seguir realizando actividades en los centros educativos en torno a las 'stolpersteine', esas pequeñas placas que se colocan en las aceras en homenaje a personas perseguidas por el nazismo. En este programa, que ya comenzó en 2021 y continuará, el alumnado investigará biografías de personas deportadas a campos nazis y participará en la colocación de estos adoquines en las calles de la ciudad.

También se realizarán visitas escolares a los espacios de memoria como La Modelo, el Castell de Montjuïc y el Fossar de la Pedrera, y se facilitará el acceso a archivos históricos y material pedagógico. En este sentido, el ayuntamiento ha anunciado también que se renovará la web de memoria democrática y se creará un boletín específico para la ciudadanía.

Dentro de este bloque, también está prevista la organización de exposiciones sobre feminismo, movimiento obrero, antifranquismo y memoria LGTBI.

Voces antes silenciadas

Las iniciativas del tercer eje del plan, titulador "memoria inclusiva y nuevas miradas", buscan contar la historia de la ciudad incluyendo a quienes hasta ahora han quedado más invisibilizados, es decir, también desde las experiencias de mujeres, personas migrantes, el colectivo LGTBI o el movimiento obrero. Para ello, el consistorio prevé trabajar con entidades especializadas para llevar a cabo investigaciones y recuperar historias poco conocidas o que apenas han sido explicadas.

Una de las iniciativas de este apartado, que en total cuenta con un presupuesto de 127.000 euros, es la creación del mapa digital “Barcelona esclavista”, donde se podrán consultar los lugares de la ciudad vinculados al comercio de esclavos. También quieren reforzar acciones sobre la memoria LGTBI, con la conmemoración del 50 aniversario de la primera gran manifestación del orgullo gay de 1977.

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Desde el consistorio defienden que, con el nuevo plan de memoria, Barcelona quiere ser un “referente europeo en políticas públicas de memoria democrática”, con una mirada más plural e inclusiva respecto a la forma en que tradicionalmente se ha explicado la historia.