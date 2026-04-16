Patrimonio modernista
Barcelona estabiliza de urgencia la Casa Tosquella de General Mitre a la espera de rehabilitación el próximo mandato
El consistorio ha destinado unos 30.000 euros a nuevas obras de consolidación en la finca, adquirida en 2021 para convertirla en un casal de mayores
Barcelona replantea la polémica fachada de la Casa Tosquella que indignó a expertos y vecinos
Polémica por la atrevida rehabilitación de la Casa Tosquella de Barcelona
Los años no pasan en balde para la sufrida Casa Tosquella de Barcelona. Esta torre modernista de 1889, catalogada con el grado máximo en patrimonio catalán, fue adquirida hace cinco años por el Ayuntamiento de Barcelona y necesita una profunda rehabilitación. La elaboración del proyecto arquitectónico levantó polémica, tuvo que rehacerse y la operación entera lleva retraso. Mientras avanzan los trámites, la finca se deteriora y ha necesitado varias actuaciones de emergencia para evitar pérdidas irreversibles. La última ha tenido lugar este invierno.
La empresa municipal BIMSA adjudicó en diciembre vía procedimiento de urgencia -sin concurso, para abreviar plazos- una serie de trabajos a realizar en el plazo de un mes. El encargo ascendía a 26.545,66 euros, IVA incluido, y lo entomó la empresa Synergia Sicons. Fuentes municipales detallan que la intervención “se ha centrado en la consolidación de elementos arquitectónicos” como el casetón de acceso a cubierta y el alféizar de una de las paredes medianeras.
“También se han colocado nuevas redes y elementos de protección en las ventanas”, exponen. “En las próximas semanas se seguirá trabajando en un plan de calas para continuar el seguimiento del estado de la estructura”, agregan. Más allá de la mera conservación del inmueble, se han realizado algunas labores relativas a la transformación en equipamiento municipal.
Así, se ha derribado una edificación anexa que había en el jardín, muy posterior a la casa y destinada a guardar herramientas. También se ha suprimido un tramo de muro perimetral, puesto que la parcela estará abierta al público a modo de plaza verde. Y, de paso, los operarios han retirado elementos sin valor de la última etapa como vivienda. Como ha constatado EL PERIÓDICO, frente a la puerta principal reposan esta semana a la intemperie una nevera, varios televisores, un colchón…
Aprobación en un año
La rehabilitación por ahora sigue en el fase de redacción. El gobierno municipal asegura que está trabajando en el plan especial urbanístico y en los preparativos del proyecto ejecutivo, con la previsión que este documento que guía las obras esté listo para ser aprobado antes que acabe el mandato, es decir, dentro de un año como máximo. El objetivo es ahora que la rehabilitación integral se materialice durante el mandato 2027-2031. Costará más de tres millones de euros, estimó la teniente de alcalde y concejala de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, hace un año y medio en el consejo de barrio del Putxet i el Farró.
Una parte del retraso deriva de la polémica por la propuesta que ganó el concurso de arquitectura para la reforma en enero de 2024, al que se presentaron hasta 33 propuestas. La Casa Tosquella se destinará a casal para personas mayores, lo que requiere habilitar un ascensor, unas buenas escaleras, lavabos adaptados y otras funcionalidades prácticas. Todo ello, sin desfigurar la distribución interior original. La solución hallada por los ganadores, los estudios Clara Solà-Morales y Metrònom, fue anexar a la parte posterior una fachada que ejerciera de contenedor de los servicios modernos.
Sin embargo, la estética atrevida de este volumen agregado indignó a gestores y activistas pro patrimonio histórico, que impulsaron un manifiesto de rechazo. El render de la propuesta mostraba una vistosa fachada ondulada y revestida de cerámica turquesa, con dos torreones de aspecto medieval y una pequeña puerta en el centro, así como un coronamiento con elementos contemporáneos blancos. Taparía la cara menos noble de la finca, pero sería la más visible al estar encarada a la ronda General Mitre. La entrada principal está en la pequeña calle Vallirana.
Rediseño más discreto
El consistorio trató de apaciguar los ánimos y prometió que replantearía el diseño junto a los autores y que la Generalitat de Catalunya daría su vistobueno antes de iniciarse obras. El pasado julio, los arquitectos ganadores del concurso publicaron en Instagram imágenes de una maqueta en la que se aprecian algunos cambios, la mayor parte de los cuales no se han anunciado públicamente.
La nueva fachada suaviza los dos torreones y la ondulación inicial, de modo que tiene ahora un aspecto menos monumental. Podrá ser más baja, al acordar Generalitat y Ayuntamiento que el tejado no sea transitable. Y también se acorta por la derecha para dejar ver el perfil original de la casa, que ya no queda tan tapada. Además, el coronamiento del render desaparece de la maqueta, que tampoco muestra colores. En noviembre de 2025 el distrito convocó a los impulsores del manifiesto crítico y les enseñó las nuevas imágenes.
“A mi continua sin gustarme, porque estos muros con tanta personalidad siguen comiéndose la casa, no se verá desde Mitre”, lamenta Maria-Cruz Santos, del grupo promotor del texto. El mes que viene tienen cita nuevamente para hacer seguimiento de avances. “Nos habían dicho que empezarían las obras en septiembre de 2025, pero sigue entre redes”, señala Santos a este diario. Bendice, eso sí, la supresión de la caseta auxiliar del jardín, que “no tenía valor y daba problemas de suciedad”. También la retirada de los electrodomésticos: “La última residente debió modificar la cocina para poner lo que necesitó en la última etapa de su vida, lo que quedaba por sacar eran trastos solo, porque los muebles antiguos ya se retiraron para conservarlos”, detalla.
Una rara avis
La Casa Tosquella se considera modernista, aunque tiene también elementos arabizantes y eclécticos. La construyó Eduard Maria Balcells i Buigas, arquitecto del que apenas queda obra en la ciudad pese a pertenecer a una estirpe muy barcelonesa, puesto que era sobrino de Gaietà Buigas (el autor de la estatua de Colón) y primo de Carles Buigas (el creador de la fuente de Montjuïc). El impulsor, que le da nombre, era el comerciante indiano Antoni Tosquella, que quería una torre de veraneo en Sarrià tal com dictaba la moda de la época.
Estuvo a punto de ir abajo cuando se abrió la ronda General Mitre, en los 70. Quizá por ese susto, Maria Dolors Castells, descendiente de Tosquella y última inquilina de la casa, movió cielo y tierra para que fuera catalogada. Tras su fallecimiento, la casa salió a la venta de forma llamativa en 2019, en la aplicación de artículos de segunda mano Wallapop, y el consistorio ejerció su derecho al tanteo y retrato para preservarla como espacio cultural y social. Si nada se tuerce, en un lustro habrá renacido como equipamiento de barrio.
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