Barcelona se compromete a abordar la reforma integral de la calle Pelai el próximo mandato

Su ocupación comercial es muy alta, pero los 300 metros de la calle de Pelai, en pleno centro de Barcelona se han ido degradando desde hace años y urgen una reurbanización que la haga más cómoda y atractiva para operadores, compradores y vecinos. La asociación de comerciantes Pelai Centre i Rodalies, que suma a unos setenta comercios, empresarios y hoteles de la zona, ha presentado este jueves una propuesta para renovar integralmente el vial para convertirlo en "bulevar de referencia". El concejal del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha acudido en persona a escucharles y se ha comprometido a agendar la actuación el próximo mandato (hay elecciones en un año), de la mano con los afectados y en el marco de las transformación de otros ejes próximos como Fontanella y Trafalgar, ha destacado.

La campaña 'Es la hora de Pelai' ha despegado precisamente en la terraza del Hotel Pulitzer, que ofrece una visión privilegiada del eje y sus deficiencias. Los impulsores de la iniciativa, arropados por los operadores de la zona, han reclamado un calendario público de reforma, la constitución de una mesa técnica de trabajo y la redacción de un proyecto ambicioso y compartido con el consistorio. Sus peticiones se recogen un manifiesto, dirigido también al distrito del Eixample, ya que cada acera pertenece a un territorio.

Imagen de la calle de Pelai, con contenedores y motos en uno de sus laterales, esta mañana. / EPC

El presidente de la entidad, Gabriel Jené, ha subrayado que Pelai "es un eje estratégico de ciudad que conecta plaza Universitat con plaza Catalunya y la Rambla", aglutinando no solo tiendas y restaurantes sino también nueve hoteles y articulando una parte importante de la movilidad a pie en el centro de Barcelona. "En estos momentos somos también un almacén de obras de la Rambla", ha añadido. Aun así, la calle arrastra desde hace años degradación y carencias estructurales en el espacio público.

Ha enfatizado que no piden un espacio verde, sino una zona "pacificada", más atractiva, confortable y segura.

En la presentación, Francesc Casanovas, CEO de la joyería Fina García ha agregado que la zona no está actualmente a la altura de las expectativas que tenía la marca al aterrizar allí. Como representante de Pelai Centre ha resumido las peticiones del eje, que incluyen la accesibilidad con vehículo privado y transporte público; más confort para los peatones con mobiliario que invite a la estancia y no solo a ser zona de paso; una iluminación eficiente; reordenación de la movilidad con revisión de la velocidad del tráfico; carga y descarga regulada para que "la actividad económica funcione sin penalizar el espacio público".

Alquileres altos pero incomodidades

En estos momentos, la oferta del vial está dominada por tiendas dedicadas al equipamiento de las personas (43%), pero se enfrenta con un entorno hostil, con una treintena de contenedores y zonas de aparcamiento de motos que se convierten en una "barrera", según han destacado desde el estudio L35 Arquitectos, que ha realizado un estudio técnico de la zona, y presentado una potencial propuesta de reurbanización que incorporaría aceras ampliadas, zonas con bancos, vegetación y espacios de descanso, y uno o dos carriles de tráfico. Han dejado claro que es solo una idea, de cara a que el consistorio recoja el guante y empiece a trabajar en la zona.

Para Jené, tras las reurbanizaciones de Via Laietana y la Rambla, “es la hora de Pelai”, para reforzar su papel estratégico en la zona. Según ha comprobado este diario, en esta calle prime los pocos locales disponibles cotizan a más de 25.000 euros al mes.

La movilización reivindica un calendario público de reurbanización integral, con fases, plazos y presupuesto; la creación de una mesa técnica de trabajo e implicar a las áreas de Urbanismo, Movilidad y Comercio, junto con los distritos implicados. También la redacción de un proyecto ambicioso que priorice la accesibilidad en el centro de la ciudad y la máxima comodidad peatonal. Todo ello con un proceso participativo con los comerciantes y entidades, pero con "medidas inmediatas de mantenimiento y mejora mientras no llegue la obra". Es decir, reparaciones prioritarias, limpieza y ordenación de la movilidad y de los servicios.

El también teniente de alcalde Albert Batlle ha reconocido que se trata de una actuación pendiente. "Es una de las grandes obras del próximo mandato", ha respondido, comprometiéndose a incluirlo en el plan de acción si los socialistas repiten al mando del gobierno municipal. Ha aprovechado para reivindicar una mayoría que les dé más libertad de decisión y presupuestaria en la agenda local. E incluso ha recordado sus paseos y recuerdos de infancia en Pelai.

No obstante, el edil cree que la zona ha de ser "repensada" para mejorar la permeabilidad del distrito, que ahora está 'bunkerizado". Por ello, contempla la transformación en "una visión amplia" que alcance a otras calles clave del centro, como Fontanella o Trafalgar, ha especificado.

Los comerciantes reniegan de intervenciones previas como la realizada durante el mandato de Ada Colau por vía del llamado urbanismo táctico, que agregó nuevos problemas.