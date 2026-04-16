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Emergencia climática

Badalona busca ampliar su red de refugios climáticos a través de comercios y establecimientos privados

Cafeterías, farmacias, equipamientos privados, entidades sociales y tiendas en general pueden unirse a un listado de microrefugios auspiciado por el Àrea Metropolitana de Barcelona

VERANO DE 2023 | Por qué Badalona tiene un solo refugio climático contra el calor para sus 223.000 habitantes

La Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté, uno de los 11 refugios climáticos en Badalona

La Biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté, uno de los 11 refugios climáticos en Badalona / Marc Asensio Clupes

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
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Las administraciones han doblado esfuerzos en los últimos años para ampliar la red de refugios climáticos en el área de Barcelona. Si en el año 2023 la Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics (XMRC) del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) contaba con 75 de estos emplazamientos en 13 municipios (sin contar la ciudad de Barcelona); en 2024 eran ya 186, distribuidos en 24 localidades. El último estirón fue el año pasado, cuando el AMB amplió la red un 31%, hasta los 244. En la ciudad de Badalona, el aumento de estos recursos para aplacar el calor también ha sido notable. En 2023, el único refugio climático badalonés integrado en la XMRC era el parque de Can Solei i Ca l'Arnús y, actualmente, son ya 11, entre parques municipales, bibliotecas y otros equipamientos públicos.

Ahora bien, como ya mencionó en 2024 el consejero delegado de Acció Climàtica del AMB, Guille López, el número de dependencias públicas es finito, de manera que el crecimiento de la red de refugios se antoja complejo si no se cuenta con espacios privados. Es por ello que el AMB y el Ayuntamiento de Badalona han tirado adelante una iniciativa para engrosar la lista de refugios climáticos con establecimientos comerciales, entidades y otros espacios a pie de calle que se conviertan en puntos accesibles de descanso y protección climática.

La idea es que los usuarios los puedan usar para realizar "estancias cortas y gratuitas", como una "respuesta rápida" ante las altas temperaturas, explica el gobierno municipal en un comunicado. Que se trate de espacios mucho más pequeños que cualquier parque, piscina o biblioteca municipal ha llevado a que ambas administraciones se refieran a estos espacios como 'microrefugios climáticos'. "La creación de microrefugios se enmarca en las políticas municipales de adaptación al cambio climático y de protección a la salud pública ante episodios de temperaturas extremas", ha declarado la concejala de Salut Pública del Ayuntamiento de Badalona, Sònia Egea.

Parque de Can Solei i Ca l'Arnús de Badalona, que hasta 2024 fue el único refugio climático de la ciudad

Parque de Can Solei i Ca l'Arnús de Badalona, que hasta 2024 fue el único refugio climático de la ciudad / AMB

Concretamente, se buscan "cafeterías, farmacias, comercios, equipamientos privados o entidades sociales". Los requisitos que han de cumplir radican en ofrecer un acceso gratuito y abierto a la ciudadanía, condiciones de confort térmico (ventilación o climatización), disponibilidad de espacios para sentarse, accesibilidad y seguridad y, preferiblemente, acceso a agua potable.

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La iniciativa, añade la concejala Egea, "refuerza los objetivos de sostenibilidad, cohesión social y eficiencia en el uso de recursos urbanos, promoviendo una ciudad más habitable, segura y preparada para los retos climáticos actuales y futuros". Los establecimientos se pueden adherir a la iniciativa hasta el 30 de abril, a través del siguiente formulario.

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