Colas para realizar trámites
Albiol ordena a los técnicos municipales que la "solicitud de papeles" no interfiera en "la normal atención a los ciudadanos de Badalona"
El alcalde lo ha declarado a través de una publicación en la red social X, acompañada por una fotografía de las oficinas municipales de atención a la ciudadanía
La regularización extraordinaria de inmigrantes arranca con webs abiertas y largas colas en las oficinas
Desde este jueves está en marcha la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno. La página web habilitada por el Ministerio para presentar las solicitudes ya está abierta y los consulados y oficinas de atención a la ciudadanía municipales registran largas colas desde primera hora de la mañana para atender a los interesados, que deberán poder acreditar que están en el país desde, como mínimo, el pasado 1 de enero y, asimismo, que carecen de antecedentes tanto en España como en cualquier otro país en el que hayan residido en el último lustro. El edificio de oficinas municipales y de atención ciudadana del Ayuntamiento de Badalona, el Viver, no ha sido una excepción.
El alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, no ha tardado en opinar al respecto en X, donde ha mencionado que "distintos servicios municipales" de los Ayuntamientos de Catalunya "se están colapsando". Así, para evitar esa congestión a la que alude el edil popular, Albiol ha asegurado haber dado la instrucción a los técnicos municipales de que "la solicitud de papeles no interfiera la normal atención a los ciudadanos de Badalona".
En el mensaje, Albiol carga tintas contra el Gobierno de España. Según el edil popular, la medida del ejecutivo de Pedro Sánchez de "regalar papeles para todo el mundo" es "irresponsable". "Ningún ayuntamiento socialista se quejará públicamente, pero lo que ha hecho el gobierno central no tiene nombre", ha declarado Albiol.
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