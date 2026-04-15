Conflicto por la vivienda
La jueza acuerda paralizar el desahucio de Txema, vecino del bloque Sant Agustí
La magistrada aplaza el lanzamiento mientras la Audiencia de Barcelona estudia el recurso y se mantiene abierto el proceso de mediación con la propiedad
Contexto | El fondo propietario del bloque Sant Agustí accede a aplazar el desahucio de Txema para negociar una solución
La jueza ha paralizado el desahucio de Txema, vecino del bloque Sant Agustí de Barcelona, que debía ejecutarse el 25 de marzo y que no pudo llevarse a cabo por la oposición de más de 500 personas que se concentraron frente al edificio e impidieron el acceso a la comitiva judicial. A raíz de aquellos hechos, y a petición de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la propiedad solicitó un aplazamiento del lanzamiento, cuyo segundo intento debía producirse este miércoles, y abrió un proceso de mediación.
Paralelamente, entidades vecinales habían recurrido la decisión judicial del desahucio ante la Audiencia de Barcelona, y ahora la jueza instructora ha decidido suspender el lanzamiento hasta que se resuelva dicho recurso.
En la resolución, a la que ha tenido acceso la agencia ACN, la jueza recuerda que se autorizó el desahucio porque el contrato de alquiler había finalizado, pero añade que, dado que se presentó recurso ante la Audiencia de Barcelona, se obligó al vecino a seguir pagando el alquiler hasta que se resolviera. En este contexto, la jueza concluye que sería “incongruente” ejecutar el desahucio, por lo que decide aplazarlo hasta que la Audiencia Provincial de Barcelona resuelva la apelación.
El Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia han reaccionado a este nuevo episodio judicial subrayando que “no basta con suspensiones y aplazamientos”, sino que “es necesaria una solución para todos los vecinos” del bloque Sant Agustí y de los demás edificios “afectados por las prácticas especulativas” de la propiedad, el fondo de inversión neerlandés New Amsterdam Developers.
“La salida a este conflicto debe pasar por la renovación de los contratos de alquiler, a precios regulados, y la transformación de todos los alojamientos compartidos (los llamados ‘colivings’) en viviendas de alquiler habitual”, afirman ambas entidades en un comunicado.
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