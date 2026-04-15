Acción especial
Sant Jordi 2026 en Barcelona: TMB lanza la ‘T-estimo’, el billete viral que no sirve para viajar pero sí para declarar amor
La compañía de transporte repartirá gratis esta tarjeta el 23 de abril y volverá a activar la 'Love Cam' en el metro
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Faltan pocos días para que Barcelona vuelva a vivir uno de sus días más románticos. Con motivo de la diada de Sant Jordi, el 23 de abril, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentado la T-estimo, un “título de transporte” que no permite desplazarse, pero que nace con un objetivo muy distinto: expresar amor.
Según ha explicado TMB, se trata del “primer título que no sirve para viajar, pero sí para enamorar”, en un guiño a la tradición de Sant Jordi, considerada el equivalente catalán de San Valentín. La acción se enmarca bajo el lema: “Porque solo el amor mueve más a las personas que TMB”.
En este contexto, la T-estimo se presenta como una tarjeta simbólica que, en la práctica, puede utilizarse como punto de libro. Se repartirá gratuitamente en distintas estaciones de metro y líneas de autobús, con la idea de que los usuarios también la puedan usar para escribir y entregar mensajes de afecto.
Desde la empresa municipal recuerdan, además, que Sant Jordi es uno de los días con mayor uso del transporte público en Barcelona. De hecho, el 23 de abril de 2025, TMB registró una cifra récord de 2,61 millones de validaciones en toda la red de metro y autobús.
Regreso de la 'kiss cam' al metro
Otra de las acciones que vuelve este año es la ‘Love Cam’ de Sant Jordi, una iniciativa que ya se puso en marcha en 2025 y que regresa con el mismo objetivo: convertir el metro en un escaparate de imágenes de declaraciones de amor.
La propuesta, inspirada en las populares 'kiss cam', invita a los usuarios a acercarse el próximo 23 de abril a la estación de metro de Diagonal, situada en plena ‘superilla’ literaria, uno de los puntos con más afluencia de la jornada. Allí, un fotógrafo animará a los viajeros a participar y hacerse una foto dándose un beso o un abrazo con su acompañante. Las imágenes se proyectarán casi en tiempo real en las pantallas digitales repartidas por vestíbulos, andenes y pasillos del metro. TMB también las compartirá en sus redes oficiales, como X e Instagram.
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