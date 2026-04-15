Transporte público
Consulta los buses lanzadera para el concierto de Rosalía hoy en el Palau Sant Jordi de Barcelona: horarios y dónde están las paradas
TMB habilitaun servicio especial de autobuses tanto de subida como de bajada entre la plaza Espanya y el recinto de la Anella Olímpica para los asistentes a los cuatro recitales
Hora de apertura de puertas del Palau Sant Jordi para el concierto de Rosalía en Barcelona
Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha habiilitado un servicio especial de autobús para los conciertos de Rosalía en el Palau Sant Jordi de esta semana. La empresa de transporte público explicó este pasado domingo que se dispondrá de buses lanzadera en la plaza Espanya para los espectadores que se dirijan al Palau Sant Jordi y otros de bajada a la salida de cada una de las actuaciones de esta próxima semana.
Horarios de los buses lanzadera
TMB ha concretado que los buses de subida circularán entre las 18:00 y las 20:30 horas. Los autobuses especiales de bajada partirán cada uno de los cuatro días desde el entorno del Palau Sant Jordi a partir de las 22:00 horas, cuando se prevé que los conciertos terminen, y volverán a dejar a los asistentes en la plaza Espanya.
La compañía ha informado de que todos los títulos de transporte del sistema tarifario integrado son válidos para tomar los autobuses lanzadera. Los buses llevan la inscripción "Pl. Espanya-Palau St. Jordi" como rótulo indicador. TMB ha recordado que el metro circula hasta la medianoche el lunes y el miércoles, dos de los días con recital de Rosalía esta semana. En cambio, las otras dos jornadas con conciertos de la gira del disco 'Lux' coinciden con las del habitual horario ampliado del suburbano barcelonés: el metro permanecerá abierto hasta las 02:00 de la madrugada el viernes y circula sin interrupción en la madrugada del sábado al domingo.
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